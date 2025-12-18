Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas

Серіал "Фолаут" / Amazon

Серіал “Фолаут” офіційно розкрив таємницю Сховища 24, яке понад 15 років існувало лише у вирізаному контенті Fallout: New Vegas. Його моторошне минуле показали на самому початку другого сезону.

У новині присутні спойлери до 1-го епізоду “Фолаут” та деякі ігрові деталі Fallout: New Vegas

Як відомо, Люсі та Гуль вирушають слідом за батьком героїні та приходять в Нью-Вегас, де знаходиться те саме місце. У грі ця локація була недоступна. Геймери дізналися про неї лише завдяки комбінезону, захованому в файлах і відкритому через консольну строку. Серіал же розповів історію цього загадкового місця, яке тепер офіційно стало каноном.

У світі “Фолаут” сховища — це завжди більше, ніж просто бетонні укриття: це або порятунок, або пекло на Землі. Наприклад, Сховище 33 слугувало домом для Люсі. Комусь пощастило менше і вони ставали “піддослідними мишами”: у Сховищі 4 проводили експерименти над мутантами, у 11-му мешканців змушували жити за правилами жорсткого соціального відбору. У Сховищі 21 життя крутилося навколо азартних ігор, а 87-ме стало джерелом вірусу примусової еволюції, що створює мутантів.

Довгий час Сховище 24 залишалося винятком. Неможливо було сказати, яка доля спіткала його мешканців, адже локацію ніколи не бачили ані в іграх, ані в серіалі “Фолаут”. Тепер Люсі та Гуль знайшли відповідь на питання: воно покинуте… на щастя. Всередині стіни покрилися іржею, все заросло плющем і ні натяку на когось живого, лише спогади про жахливе минуле.

В якийсь момент Гуль помічає капелюх комуністичного командира, і це не віщує нічого доброго. Герої знаходять скелетів у радянському одязі, прив’язаними до крісел, які до самої смерті (і після неї) змушені поглинати нескінченні пропагандистські ролики для промивання мізків. Згодом вони натрапляють на ще більшу кількість жертв. Головна героїня припускає, що “це американці, яких Сховище перетворило на комуністів”. Але все набагато гірше.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Тут постає логічне питання: хто, навіщо і чому комуністи? З’ясувалося батько головної героїні Генк теж дістався Сховища 24. Щоправда за результатами досліджень над чіпом, який міг керувати людським розумом. Серіал прямо зводить докупи ці дві лінії, даючи зрозуміти, що вся “комуністична обгортка” лише прикриття. Основною метою було тестування технології контролю свідомості.

Роботу чіпа показали на одному мешканці Пустки, якого прив’язали до крісла й вшили пристрій у потилицю. Під його дією жертва почала механічно повторювати дурниці: “Ну, привіт, Цукрова Бомбо. Я все виправлю, йди додому, Цукрова Бомбо”. А далі… його голова вибухає. Напевне стався збій у роботі пристрою. Але це не трагедія, а просто перекреслене ім’я у списку “піддослідних мишей”.

Отже ми знаємо, що “Фолаут” показав не просто клаптик загадкового місця, а й розкрив його справжню мету — експеримент із контролем над свідомістю. Вся історія прямо пов’язана з технологіями містера Хауса, які, схоже, стануть важливою частиною подій у другому сезоні. Перший епізод вийшов вночі 17 грудня, надалі Amazon випускатиме щотижня по серії аж до фіналу 4 лютого.

Джерело: PC Gamer