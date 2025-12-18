Новини Кіно 18.12.2025 comment views icon

Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas
Серіал "Фолаут" / Amazon

Серіал “Фолаут” офіційно розкрив таємницю Сховища 24, яке понад 15 років існувало лише у вирізаному контенті Fallout: New Vegas. Його моторошне минуле показали на самому початку другого сезону.

У новині присутні спойлери до 1-го епізоду “Фолаут” та деякі ігрові деталі Fallout: New Vegas

Як відомо, Люсі та Гуль вирушають слідом за батьком героїні та приходять в Нью-Вегас, де знаходиться те саме місце. У грі ця локація була недоступна. Геймери дізналися про неї лише завдяки комбінезону, захованому в файлах і відкритому через консольну строку. Серіал же розповів історію цього загадкового місця, яке тепер офіційно стало каноном.

У світі “Фолаут” сховища — це завжди більше, ніж просто бетонні укриття: це або порятунок, або пекло на Землі. Наприклад, Сховище 33 слугувало домом для Люсі. Комусь пощастило менше і вони ставали “піддослідними мишами”: у Сховищі 4 проводили експерименти над мутантами, у 11-му мешканців змушували жити за правилами жорсткого соціального відбору. У Сховищі 21 життя крутилося навколо азартних ігор, а 87-ме стало джерелом вірусу примусової еволюції, що створює мутантів.

Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas
Перший погляд на Сховище 24 в “Фолаут”

Довгий час Сховище 24 залишалося винятком. Неможливо було сказати, яка доля спіткала його мешканців, адже локацію ніколи не бачили ані в іграх, ані в серіалі “Фолаут”. Тепер Люсі та Гуль знайшли відповідь на питання: воно покинуте… на щастя. Всередині стіни покрилися іржею, все заросло плющем і ні натяку на когось живого, лише спогади про жахливе минуле.

В якийсь момент Гуль помічає капелюх комуністичного командира, і це не віщує нічого доброго. Герої знаходять скелетів у радянському одязі, прив’язаними до крісел, які до самої смерті (і після неї) змушені поглинати нескінченні пропагандистські ролики для промивання мізків. Згодом вони натрапляють на ще більшу кількість жертв. Головна героїня припускає, що “це американці, яких Сховище перетворило на комуністів”. Але все набагато гірше.

Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas
Нещасні, які змушені навіть після смерті слухати радянську пропаганду

Тут постає логічне питання: хто, навіщо і чому комуністи? З’ясувалося батько головної героїні Генк теж дістався Сховища 24. Щоправда за результатами досліджень над чіпом, який міг керувати людським розумом. Серіал прямо зводить докупи ці дві лінії, даючи зрозуміти, що вся “комуністична обгортка” лише прикриття. Основною метою було тестування технології контролю свідомості.

Роботу чіпа показали на одному мешканці Пустки, якого прив’язали до крісла й вшили пристрій у потилицю. Під його дією жертва почала механічно повторювати дурниці: “Ну, привіт, Цукрова Бомбо. Я все виправлю, йди додому, Цукрова Бомбо”. А далі… його голова вибухає. Напевне стався збій у роботі пристрою. Але це не трагедія, а просто перекреслене ім’я у списку “піддослідних мишей”.

Спецпроєкти
EPAM реалізувала масштабну цифрову трансформацію Держстату: від стратегії до нового порталу з ШІ
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025
Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas
Чіпи для керування свідомістю в “Фолаут”

Отже ми знаємо, що “Фолаут” показав не просто клаптик загадкового місця, а й розкрив його справжню мету — експеримент із контролем над свідомістю. Вся історія прямо пов’язана з технологіями містера Хауса, які, схоже, стануть важливою частиною подій у другому сезоні. Перший епізод вийшов вночі 17 грудня, надалі Amazon випускатиме щотижня по серії аж до фіналу 4 лютого.

Джерело: PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Amazon перенесла реліз 2-го сезону "Фолаут" — перший епізод вийде раніше
Джефф Безос просуває Сідні Свіні на роль дівчини Бонда, але акторка хоче грати агента 007
Творець Breaking Bad про новий сезон: "Я краще розчарую людей, аніж годуватиму лайном"
Лари Крофт багато не буває: анонсовано нову Tomb Raider Catalyst і рімейк дебютної гри 1996 року
Раптово: в британському уряді обговорили закриття Concord і захист споживачів відеоігор
Доктор Кавасіма мав рацію: вчені довели, що відеоігри сповільнюють старіння мозку на 10 років
PlayStation 5 продається у кількості 1,3 млн за місяць і не збирається зупинятися, — звіт Sony
Автор PC Gamer влаштувався медиком-волонтером в ARC Raiders, де рятує гравців за власний кошт
Epic Games Store запустив систему подарунків — купуй гру і відправляй другу
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій
Хромбуки стають ігровими ПК: Google та NVIDIA дарують новим покупцям Chromebook річну підписку GeForce Now
Amazon переклав огляд серіалу "Фолаут" на ШІ: той переніс дію в 1950-ті роки і дратував глядачів штучним голосом
Новий витік GTA 6: екс-аніматор Rockstar показав ранні кадри з Люсією та велосипедами
Epic Games Store безплатно віддає космічну адвентюру з 94% рейтингу
У PS Store стартував розпродаж "Планета знижок" — Amnesia, Fallout та тисячі інших зі знижками до -90%
Власники делюкс-видань Resident Evil Requiem зможуть одягтись у Леді Дімітреску
ТОП-2025 від Google: українців найбільше цікавили "Графік відключення світла", шоу "Холостяк" та "Гра в кальмара 2"
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
Фан Skyrim переніс 8-годинний робочий день на Тамріель — звідти ж провів презентацію і спілкувався з колегами
Battlefield 6 на AMD FX-9590: з 12-річного процесора "вичавили" все можливе
Новий Ґеральт не допоміг: перегляди "Відьмака" впали на 50%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати