Нью-Вегас вже тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%

На Amazon Prime Video відбулась прем’єра другого сезону “Фолаут”. Поки для перегляду доступний лише один епізод, решта — виходитимуть щосереди до 4 лютого.
“Фолаут” повертає нас до історії жительки сховища 33 Люсі Маклін (Елла Пернелл), яка знову вирушає на пошуки свого батька Хенка (Кайл Маклаклен). Однак на цей раз — у Нью-Вегас і в компанії з Гулем (Волтон Гоггінс). Перший сезон змусив дівчину повернутись на поверхню після років життя у безпечному середовищі під землею і завершився розкриттям неприємних секретів. В другому їх, здається, буде ще більше. До того ж нам обіцяють купу флешбеків з минулого життя Гуля, відомого на той час ще як Купер Говард.
Тим часом Максимус (Аарон Мотен) повернувся до Братства сталі, а брат Люсі Норм (Мойзес Аріас) опинився замкненим у сховищі 31, після того як намагався провести власне розслідування. Серед новачків у продовженні очікуємо на Джастіна Теру в ролі Містера Хауса та Маколея Калкіна, який, за деякими припущеннями, грає лідера Легіону Цезаря.
На цей час у другого сезону “Фолаут” майже ідеальні 98% на Rotten Tomatoes на основі 40 рецензій — навіть вище, ніж в попередника з 93% і 133 відгуками.
В оглядах другий сезон називають масштабним та видовищним, а нові локації — захопливими. Водночас нам обіцяють більше кривавих сцен, гумору та цікавих великодок.
- “Другий сезон — це одночасно потужне повернення до унікально химерного постапокаліптичного світу та надзвичайно автентична адаптація того, що відрізняло New Vegas від аналогів у серії. Ця історія ворогуючих фракцій та складних персонажів, що опинилися втягнутими в конфлікти, здається грандіознішою за масштабом, ніж торішня пригода, але не менш деталізована. Хоча є деякі помилки, коли справа доходить до другорядних сюжетних ліній, а деякі розвиваються швидше, ніж інші, другий сезон, з усім тим, формується як сильна друга глава “Фолауту”, — Метт Перслоу, IGN.
- “Хоча другий сезон не такий структурно щільний, як перший, таємниці та одкровення, розкриті тут, не дадуть глядачам відірватися від екранів. Як і ми, які постійно стикаємося зі складними рішеннями, в “Фолауті” наслідки цих виборів, ще ніколи не були такими зворушливими”, — Арамід Тінубу, Variety.
- “Телевізійна адаптація Fallout від Prime Video залишається неймовірно цікавою та підіймається на новий рівень, оживляючи Нью-Вегас завдяки приголомшливо точним декораціям та безлічі великодок з франшизи. Хоча флешбеки про голлівудське акторське минуле Гуля виявляються найцікавішою частиною сезону, інші сюжетні лінії трохи перевантажують його наприкінці”, — Лорен Мілічі, Games Radar.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: