Нью-Вегас вже тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%

Фолаут / Amazon

На Amazon Prime Video відбулась прем’єра другого сезону “Фолаут”. Поки для перегляду доступний лише один епізод, решта — виходитимуть щосереди до 4 лютого.

“Фолаут” повертає нас до історії жительки сховища 33 Люсі Маклін (Елла Пернелл), яка знову вирушає на пошуки свого батька Хенка (Кайл Маклаклен). Однак на цей раз — у Нью-Вегас і в компанії з Гулем (Волтон Гоггінс). Перший сезон змусив дівчину повернутись на поверхню після років життя у безпечному середовищі під землею і завершився розкриттям неприємних секретів. В другому їх, здається, буде ще більше. До того ж нам обіцяють купу флешбеків з минулого життя Гуля, відомого на той час ще як Купер Говард.

Тим часом Максимус (Аарон Мотен) повернувся до Братства сталі, а брат Люсі Норм (Мойзес Аріас) опинився замкненим у сховищі 31, після того як намагався провести власне розслідування. Серед новачків у продовженні очікуємо на Джастіна Теру в ролі Містера Хауса та Маколея Калкіна, який, за деякими припущеннями, грає лідера Легіону Цезаря.

На цей час у другого сезону “Фолаут” майже ідеальні 98% на Rotten Tomatoes на основі 40 рецензій — навіть вище, ніж в попередника з 93% і 133 відгуками.

В оглядах другий сезон називають масштабним та видовищним, а нові локації — захопливими. Водночас нам обіцяють більше кривавих сцен, гумору та цікавих великодок.