Capcom продала 25 млн копій Monster Hunter: World від 2018 року

Capcom повідомила, що Monster Hunter: World розійшлася тиражем у 25 млн копій з моменту релізу у 2018 році. Це робить World найбільш продаваною одиночною грою в історії Capcom — і це збіглося з двадцятиріччям серії.

Про це йдеться у пресрелізі Capcom:

Серія Monster Hunter, що святкує своє 20-річчя в березні 2024 року, складається з мисливських екшенів, в яких гравці протистоять гігантським монстрам у прекрасному природному довкіллі. Від першої гри у 2004 році, серія започаткувала новий жанр, в якому гравці разом з друзями полюють на лютих монстрів, і відтоді перетворилася на глобальний феномен з сукупним продажем серії, що перевищив 97 млн одиниць станом на 31 грудня 2023 року.

З майже 100 мільйонами світових продажів, Monster Hunter є однією з найпопулярніших франшиз усіх часів, що ставить її в один ряд з такими іграми, як Tomb Raider, Gran Turismo, WWE 2K та Battlefield. «Capcom залишається твердим прихильником задоволення очікувань усіх користувачів, використовуючи свої провідні можливості в галузі розробки ігор для створення надзвичайно цікавого ігрового досвіду».

У 2025 році вийде наступна ітерація серії — Monster Hunter: Wilds, передає Insider-Gaming. Перший трейлер цієї гри з’явився в грудні.

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