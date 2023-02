Роботизована альтернатива DALL-E. Дослідники створили ШІ-машину, що вручну малює картини на основі текстових, аудіо та візуальних підказок

Інженери з групи Bot Intelligence Group (BIG) Університету Карнегі-Меллона створили робота, дуже схожого на нейромережу DALL-E. Він так само з легкістю створює малюнки, покладаючись на підказки — однак не видає миттєве цифрове зображення, а створює його вручну.

Робот FRIDA (Framework and Robotics Initiative for Developing Arts), названий на честь мексиканської художниці Фріди Кало, потребує лише трохи контекстної інформації та близько години часу, щоб створити зображення. Крім текстових підказок, робот реагує на візуальні зображення: наприклад, щоб надихнути ШІ дослідники завантажили фото бюста Ілона Маска та промовили «дитина плаче». Ось, що створив робот:

Some of our new work on the FRIDA project: Robot Synesthesia, painting from sound and emotion inputs.https://t.co/LrqyGigg5J pic.twitter.com/ouswMrMdyh

— FRIDA Robot Painter (@FridaRobot) February 12, 2023