CEO криптобіржі Thodex засудили до 11196 років ув’язнення – завдав до $2,5 млрд збитків та втік

Фарука Фатіха Озера, засновника та CEO вже неіснуючої криптовалютної біржі Thodex, засудили у Стамбулі до 11196 років ув’язнення. Його визнали винним у шахрайстві з обтяжувальними обставинами, відмиванні грошей та організованій злочинній діяльності. Його сестра Серап та брат Гювен отримали такий сами термін ув’язнення.

Біржа Thodex була заснована у 2017 році та досягла успіху, коли державна валюта Туреччини, ліра, переживала період швидкої інфляції. Мешканці країни вбачали у криптовалюті безпечніший варіант заощаджень. Озер став фінансовою знаменитістю у Туреччині. Thodex зазнала краху у квітні 2021 року, Озер стверджував, що гроші інвесторів у безпеці, а потім втік.

Майже відразу після цього турецька поліція заарештувала десятки співробітників Thodex та вилучила комп’ютери компанії. З’ясувалося, що у квітні 2021 року Thodex перемістила біткойни на суму приблизно $125 млн до відомої американської криптобіржі Kraken. Інтерпол знайшов Озера в Албанії, його екстрадували.

Злочинець зухвало поводився під час процесу: «Я достатньо розумний, щоб очолити будь-яку установу на Землі. Це було очевидно в цій компанії, яку я створив у віці 22 років. Якби це була злочинна організація, я б не поводився так по-дилетантськи».

Загальна сума грошей, втрачених через крах Thodex, невідома – оцінки дуже різняться. У суді прокуратура виявила збитки на 356 млн лір ($43 млн у 2021 році), за іншими даними вони сягають $2 млрд. Дослідження Chainalysis оцінює вартість криптовалюти, втраченої в Thodex, у $2,5 млрд: «Ми маємо зауважити, що приблизно 90% загальної вартості, втраченої через вилучення килимів у 2021 році, можна віднести до однієї шахрайської централізованої біржі, Thodex, генеральний директор якої зник незабаром після того, як біржа припинила виведення коштів користувачами».

Тривалі терміни ув’язнення стали звичайними для Туреччини з того часу, як у 2004 році країна скасувала смертну кару. Злочинній родині «пощастило»: прокурори вимагали ув’язнення на 40562 роки. За хорошої поведінки Озер отримає шанс дострокового звільнення через 5000-6000 років.

Джерело: Tom’s Hardware