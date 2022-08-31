Новини

Засновника турецької криптобіржі Thodex заарештували в Албанії — йому загрожує до 40,5 тис. років ув’язнення

Засновника турецької криптобіржі Thodex заарештували в Албанії — йому загрожує до 40,5 тис. років ув’язнення

Генерального директора криптовалютної біржі Thodex Фарука Фатіха Озера заарештували в Албанії. Він «вшанувався» червоного повідомлення Інтерполу, і тепер ініційовано питання екстрадиції Озера до Туреччини.

Допомагаємо

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

Озера розшукували через його роль у раптовому припиненні роботи біржі Thodex, в результаті якого тисячі клієнтів втратили доступ до своїх рахунків. Криптобіржа Thodex працювала з 2017 року, але раптово припинила торгівлю у квітні 2021 року. Тоді причиною припинення торгів називалися невказані зовнішні інвестиції, які вимагали паузи у роботі протягом 4-5 днів.

На день пізніше Озер заявив, що компанія була змушена припинити торгівлю через кібератаки, але наполягав на тому, що кошти клієнтів у безпеці, і пообіцяв повернути гроші інвесторам найближчим часом. У той же день турецька поліція затримала 62 особи, конфіскувала комп’ютери компанії та заморозила її рахунки.

До цього моменту Озер уже втік до Албанії, а турецький уряд зайнявся питанням його екстрадиції. Щоб знайти його та зробити арешт, знадобилося кілька місяців. Зрештою його знайшли у Вльорі, прибережному місті і третьому за чисельністю населення місті Албанії. Його особистість було підтверджено за допомогою біометричних даних.

Курс
UI/UX Design вечірній
Опануйте професію UI/UX-дизайнера за 5 місяців, навчайтесь у вільний час
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
UI/UX Design вечірній

У квітні 2021 року з’ясувалося, що перед закриттям Thodex перевела $125 млн у біткойнах на американську біржу Kraken. Компанія з відстеження блокчейну Whitestream заявила, що це була «операція з переведення в готівку», коли керівники крадуть кошти клієнтів. Турецька влада раніше вимагала для Озера тюремного ув’язнення терміном до 40564 років.

Джерело: decrypt


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати