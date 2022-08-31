Засновника турецької криптобіржі Thodex заарештували в Албанії — йому загрожує до 40,5 тис. років ув’язнення

Генерального директора криптовалютної біржі Thodex Фарука Фатіха Озера заарештували в Албанії. Він «вшанувався» червоного повідомлення Інтерполу, і тепер ініційовано питання екстрадиції Озера до Туреччини.

Озера розшукували через його роль у раптовому припиненні роботи біржі Thodex, в результаті якого тисячі клієнтів втратили доступ до своїх рахунків. Криптобіржа Thodex працювала з 2017 року, але раптово припинила торгівлю у квітні 2021 року. Тоді причиною припинення торгів називалися невказані зовнішні інвестиції, які вимагали паузи у роботі протягом 4-5 днів.

На день пізніше Озер заявив, що компанія була змушена припинити торгівлю через кібератаки, але наполягав на тому, що кошти клієнтів у безпеці, і пообіцяв повернути гроші інвесторам найближчим часом. У той же день турецька поліція затримала 62 особи, конфіскувала комп’ютери компанії та заморозила її рахунки.

До цього моменту Озер уже втік до Албанії, а турецький уряд зайнявся питанням його екстрадиції. Щоб знайти його та зробити арешт, знадобилося кілька місяців. Зрештою його знайшли у Вльорі, прибережному місті і третьому за чисельністю населення місті Албанії. Його особистість було підтверджено за допомогою біометричних даних.

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У квітні 2021 року з’ясувалося, що перед закриттям Thodex перевела $125 млн у біткойнах на американську біржу Kraken. Компанія з відстеження блокчейну Whitestream заявила, що це була «операція з переведення в готівку», коли керівники крадуть кошти клієнтів. Турецька влада раніше вимагала для Озера тюремного ув’язнення терміном до 40564 років.

Джерело: decrypt