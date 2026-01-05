CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири

Дженсен Хуанг на Computex 2025 / NVIDIA

Очікується, що цього місяця голова NVIDIA підпише контракт на будівництво штаб-квартири Constellation на Тайвані — першої за межами США.

За даними United Daily News, візит Дженсена Хуанга також буде присвячений святкуванню кінця року зі співробітниками компанії, але найголовніше — він проведе вечерю з ключовими тайванськими партнерами. Сме подібні вечірки, котрі стали вже традиційними, називають “обідом на трильйон доларів”, через статки їхніх учасників та компаній. Хуанг схильний до неформального спілкування, тому, ймовірно, захід з такою назвою буде не надто дорогим.

Штаб-квартира Constellation анонсована минулого року на виставці Computex. Тоді генеральний директор NVIDIA повідомив, що проєкт є зобов’язанням перед Тайванем, оскільки компанія зараз має тисячі співробітників у регіоні. Нова резиденція буде розташована в науковому парку Бейтоу Шилінь та займатиме 3,89 га в науковому парку. Очікується, що будівництво розпочнеться цього місяця, як тільки генеральний Хуанг урочисто підпише необхідні документи. Раніше проєкт був призупинений через страхові проблеми, але зараз робота відновилася.

Зустріч з керівниками великих технологічних компаній, як TSMC, Foxconn, Quanta, Wistron та багатьох інших, може не мати великого значення з погляду розвитку партнерської взаємодії. Але, як зазначає Wccftech, Дженсен Хуанг воліє тримати своїх партнерів поруч — бізнес вимагає, щоб кожен елемент ланцюжка постачання був ідеальним та своєчасним.