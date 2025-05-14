NVIDIA переїздить на Тайвань? В Тайбеї очікують оголошення Дженсена Хуанга

Дженсен Хуанг у Китаї / NVIDIA, YouTube

Тайванська преса повідомляє, що NVIDIA готує глобальну штаб-квартиру на Тайвані. Офіційне оголошення про «новосілля» очікується наступного тижня.

Генеральний директор Дженсен Хуанг має відвідати Тайвань для участі у Computex 2025, яка відбудеться наступного тижня в Тайбеї. Галузеві інсайдери кажуть, що NVIDIA вже кілька місяців шукає місце для тайванської штаб-квартири. Для компанії особливо важливі міцні стосунки з тайванською TSMC, сусідство має їх закріпити.

Наразі точне розташування великого офісу NVIDIA невідоме — джерела очікують, що Хуанг оголосить його на Computex. У компанії нібито розглядають п’ять місць, які запропонувала влада Тайбею. Йдеться про ділянки орієнтовною площею понад 3 гектари. Зокрема, Тайбей приваблює NVIDIA великою кількістю університетів, як кузня кадрів, а також розвинутою мережею транспорту.

Серед локацій називають Квітковий парк Тайбею, сортувальну станцію Тайванської залізниці, ділянку поблизу аеропорту Суншань, землю біля парку Міцуї та ділянку електроенергетичної компанії Taipower. Перша позиція є найбільш ймовірною та зручною, через найменшу кількість проблем та конфліктів розміщення. Решта ділянок мають кілька власників та передбачають складну процедуру узгодження, а останній варіант вимагає від NVIDIA тендеру та співпраці з Taipower. Але земля військових біля аеропорту підконтрольна уряду, який може значно спростити процес через зацікавленість у співпраці з NVIDIA. Будівництво нібито має розпочатися якнайшвидше.

Очевидно, Дженсен Хуанг полюбляє Тайвань. Він доволі часто відвідує острів, і проводить там час весело та неформально. Зокрема, нещодавно він відвідав нічний харчовий ринок у Тайбеї, де мав вечерю з лідерами місцевих технологічних компаній. Тайванці також люблять Дженсена.

Джерело: Wccftech