"Час шоу": у трейлері "Мортал Комбат 2" Джонні Кейджа змушують робити те, що він вміє найкраще

"Мортал Комбат 2"

У новому фільмі “Мортал Комбат 2” на передній план виходить Джонні Кейджі. Героя Карла Урбана змушують готуватися до турніру проти Шао Кана, який цього разу таки відбудеться.





Warner Bros. показала трейлер сиквелу, де більше боїв, трохи сюжету і кілька нових фаталіті. Тепер сам турнір стане центральною подією фільму, а глядачам покажуть більше персонажів з ігор. За сюжетом Кейджа знаходять Райден і Кітана, які запрошують його на турнір і допомагають готуватися до нього. Щоправда, голлівудська зірка бойових мистецтв на початку не горить бажанням долучатися до них.

Джонні Кейдж стартує як актор категорії B, який розмірковує про сенс свого життя, аж поки його не обирають для участі в “Мортал Комбат”. Він навіть спочатку не хоче битися з Кітаною, заявляючи, що “не хоче бити дівчину”. Однак швидко змінює думку, коли бачить як її гострий клинок проноситься поруч з його головою.

На боці захисників Землі з’являються Коул, Кітана та Джакс. Проти них виступає Шао Кан разом із Баракою, Сіндел та Куан Чі. Також повертаються Скорпіон і Саб-Зіро, причому Саб-Зіро тепер постає у своїй примарній формі Нуб Сайбота, продовжуючи давнє суперництво зі Скорпіоном. Офіційний синопсис описує конфлікт як фінальну криваву битву за перемогу над темним правлінням Шао Кана, яке загрожує самому існуванню Земного Царства та його захисників.





Минулого року під час розмови на New York Comic Con режисер Саймон МакКуойд пояснював, що “Мортал Комбат 2” стане перехідним етапом для битви Скорпіона та Саб-Зіро з фільму 2021 року. Сценарист Джеремі Слейтер також зазначив, що між боями герої отримають власні “місії та пригоди”, які розвиватимуть їхні історії протягом фільму.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Режисером знову виступає Саймон МакКуойд. У касті також з’являються Аделін Рудольф (Кітана), Джессіка МакНеймі (Соня Блейд), Джош Лоусон (Кано), Луді Лін (Лю Кан), Мехкад Брукс (Джакс), Таті Габріель (Джейд), Льюїс Тан (Коул Янг), Таданобу Асано (Лорд Райден), Хіроюкі Санада (Скорпіон) та Мартін Форд (Шао Кан).

Прем’єра “Мортал Комбат 2” запланована на 8 травня 2026 року. Також автори розповіли, що третій фільм знаходиться в розробці.

Джерело: Gizmodo, Games Radar