banner
Новини Кіно 26.02.2026 comment views icon

"Час шоу": у трейлері "Мортал Комбат 2" Джонні Кейджа змушують робити те, що він вміє найкраще

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Час шоу": у трейлері "Мортал Комбат 2" Джонні Кейджа змушують роботи те, що він вміє найкраще
"Мортал Комбат 2"

У новому фільмі “Мортал Комбат 2” на передній план виходить Джонні Кейджі. Героя Карла Урбана змушують готуватися до турніру проти Шао Кана, який цього разу таки відбудеться.


Warner Bros. показала трейлер сиквелу, де більше боїв, трохи сюжету і кілька нових фаталіті. Тепер сам турнір стане центральною подією фільму, а глядачам покажуть більше персонажів з ігор. За сюжетом Кейджа знаходять Райден і Кітана, які запрошують його на турнір і допомагають готуватися до нього. Щоправда, голлівудська зірка бойових мистецтв на початку не горить бажанням долучатися до них.

Джонні Кейдж стартує як актор категорії B, який розмірковує про сенс свого життя, аж поки його не обирають для участі в “Мортал Комбат”. Він навіть спочатку не хоче битися з Кітаною, заявляючи, що “не хоче бити дівчину”. Однак швидко змінює думку, коли бачить як її гострий клинок проноситься поруч з його головою.

На боці захисників Землі з’являються Коул, Кітана та Джакс. Проти них виступає Шао Кан разом із Баракою, Сіндел та Куан Чі. Також повертаються Скорпіон і Саб-Зіро, причому Саб-Зіро тепер постає у своїй примарній формі Нуб Сайбота, продовжуючи давнє суперництво зі Скорпіоном. Офіційний синопсис описує конфлікт як фінальну криваву битву за перемогу над темним правлінням Шао Кана, яке загрожує самому існуванню Земного Царства та його захисників.


Минулого року під час розмови на New York Comic Con режисер Саймон МакКуойд пояснював, що “Мортал Комбат 2” стане перехідним етапом для битви Скорпіона та Саб-Зіро з фільму 2021 року. Сценарист Джеремі Слейтер також зазначив, що між боями герої отримають власні “місії та пригоди”, які розвиватимуть їхні історії протягом фільму.

Режисером знову виступає Саймон МакКуойд. У касті також з’являються Аделін Рудольф (Кітана), Джессіка МакНеймі (Соня Блейд), Джош Лоусон (Кано), Луді Лін (Лю Кан), Мехкад Брукс (Джакс), Таті Габріель (Джейд), Льюїс Тан (Коул Янг), Таданобу Асано (Лорд Райден), Хіроюкі Санада (Скорпіон) та Мартін Форд (Шао Кан).

Прем’єра “Мортал Комбат 2” запланована на 8 травня 2026 року. Також автори розповіли, що третій фільм знаходиться в розробці.

Спецпроєкти
Нові Galaxy Buds 4 та Bud 4 Pro від Samsung: еволюція дизайну та покращене ANC
Samsung Galaxy S26 отримав Perplexity з доступом до Notes, Calendar і сторонніх застосунків

Джерело: Gizmodo, Games Radar

Популярні новини

arrow left
arrow right
Новий "Володар перснів" покаже юність Смеаґола-аутсайдера і поверне Більбо Беґґінса
"Я тобі не довіряю": у трейлері фільму "Зрив" копи Бен Аффлек і Метт Деймон б'ються через $20 млн
PC Gamer порахував, як зріс рівень персонажів "Фолаут" після 2 сезону: Люсі "додала" на вбивствах, Гуль — в нулі
Номінанти "Оскар-2026": історичний рекорд "Грішників", "Одна битва за іншою" та знову росіяни (повний список)
Перший погляд: Джонні Депп стає Скруджем у ремейку "Різдвяної пісні"
Обійшов "Одіссею" та "Аватара": названо найпопулярніший трейлер 2025 року
Перший кінопровал року: "Сайлент Гілл. Повернення" оцінили в 6% на Rotten Tomatoes
Все про Векну: на Netflix вийде вистава "Дивні дива. Перша тінь"
"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном
Sci-Fi з вайбами “Хижака”: вийшов трейлер фільму "Машина війни", де Алан Рітчсон б'ється з гігантським роботом
Китай заборонив покази фільму "Людина-павук" у 2021 році через Статую Свободи, тому в 4-й частині її приберуть
Касові збори трилеру "Служниця" в 10 разів перебили бюджет
Нові "Зоряні війни" з Раяном Гослінгом "багато в чому" наслідуватимуть "Дивні дива"
Після режисури 29 фільмів Мартін Скорсезе став актором нових "Зоряних війн"
Режисер нової "Оселі зла" отримав повний карт-бланш на зйомки: "Це далеко від усього, що ви знали про Resident Evil"
"Медитація про життя і смерть": Зак Снайдер показав перші кадри фільму, над яким працював 20 років
Передумав: Кемерон дослідить "етичний" аспект ШІ, щоб випускати "Аватари" швидше
Фільм "28 років по тому: Храм кісток" зняли з прокату через відсутність глядачів
"F1" з Бредом Піттом отримає сиквел як найкасовіший фільм Apple TV
Тизери "Месників" побили рекорд: 1 млрд переглядів на чотирьох
Офіційно: Кетлін Кеннеді йде з Lucasfilm після 14 років роботи з "Зоряними війнами”
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати