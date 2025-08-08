Перший погляд на Нуба Сайбота в "Мортал Комбат 2" — беземоційний воїн з порожніми очима

Mortal Kombat 11

У фільмі “Мортал Комбат 2” офіційно зʼявиться Нуб Сайбот — темна версія Саб-Зіро, відома ще з класичних ігор.

У фіналі першого фільму 2021 року головні герої Скорпіон і Коул Янг разом знищили Бі-Хана — воїна відомого як Саб-Зіро. Але, як знають фанати серії, смерть — це ще не кінець. Тепер відомо, що він повернувся з Незерреалму — темного виміру Mortal Kombat, де панують демони, вогонь і вічні муки. Саме в такій формі Бі-Хан став Нубом Сайботом.

На першому повноцінному зображенні персонажа видно, що це беземоційний воїн з порожніми очима та бронею, дизайн якої повторює гру. Режисер Саймон МакКуойд пояснив, що вони намагалися відтворити персонажа максимально точно. За костюми відповідала дизайнерка Каппі Айрленд зі своєю командою. Вони взяли за основу його образ з доповнення Khaos Reigns з Mortal Kombat 1, на яку діє знижка -67% в Steam до 13 серпня.

У фільмі Нуб Сайбот постає в чорному глянцевому образі — темна броня з перламутровим блиском, а під “шкірою” проглядається гумовий матеріал, що додає глибини та текстурності його вигляду. Його тінь-клон має схожу структуру, але виконана в інших кольорах. Завдяки цьому дизайнери змогли чітко відокремити Нуба від його двійника, зберігаючи цілісність персонажа та підкреслюючи його моторошну естетику.

Одним із викликів під час зйомок став капелюх персонажа — він мав поєднувати стильність із реалістичністю. Частину образу довго тестували, щоб вона “висіла” за прикладом гри, але водночас виглядала природно на великому екрані. За словами режисера, результат вийшов вдалим. Хоча основна сюжетна лінія буде зосереджена на турнірі між Earthrealm і Outworld, Скорпіон і Нуб Сайбот відіграватимуть важливу роль. Як зазначив Ед Бун, вони — ключові персонажі сиквелу, і саме їхня історія додасть глибини новому фільму.

Нуб Сайбот — давно знайомий фанатам, який вперше зʼявився в Mortal Kombat 2 ще у 1993 році як секретний боєць. Згодом Нуб став окремим персонажем і отримав свою історію: він залишився у вигляді колишнього Бі-Хана, але з часом перетворився на похмуру, бездушну істоту з можливістю викликати свою тінь для допомоги в бою.

Світова прем’єра “Мортал Комбат 2” запланована на 24 жовтня. У попередньому трейлері показали, як в центрі сюжету видно зірку бойовиків Джонні Кейджа (Карл Урбан), добре відомий фанам серіалу “Хлопаки”. І за добу ролик побив рекорд по переглядах.

Джерело: Collider