Новини Технології 15.03.2023 о 10:20

Чатбот Microsoft Bing таємно працював з GPT-4 — ще до її офіційного запуску

Катерина Даньшина

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Виявляється, ШІ-чатбот, вбудований в пошукову систему Bing, весь час працював, покладаючись на нове покоління мовної моделі OpenAI — GPT-4, яку офіційно запустили лише вчора.

«Ми раді підтвердити, що новий Bing працює на GPT-4, налаштованій для пошуку. Якщо ви користувалися ним у попередньому перегляді протягом останніх шести тижнів, ви вже мали ранній погляд на потужність останньої моделі OpenAI», — йдеться в дописі Юсуфа Мехді, керівника напрямку споживчого маркетингу Microsoft.

ШІ-чатбот Bing надає узагальнені відповіді на пошукові запити у спосіб, який виглядає більш зрозумілим, ніж перелік активних посилань. Microsoft раніше заявляла, що оновлений пошуковик працює на базі так званої моделі «Prometheus».

Новий Bing лише виграє від майбутніх удосконалень OpenAI до «GPT-4 і далі», впевнений Мехді. Компанія також пом’якшує обмеження, встановлені для чатбота Bing — нині користувачі можуть надати 50 запитів за сеанс і до 150 на день загалом.

Раніше, Google оголосила про запуск функцій штучного інтелекту в Gmail, Документах тощо, а також про відкриття доступу до власної мовної моделі штучного інтелекту PaLM.

Джерело: The Verge


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