Чатбот Microsoft Bing таємно працював з GPT-4 — ще до її офіційного запуску

Виявляється, ШІ-чатбот, вбудований в пошукову систему Bing, весь час працював, покладаючись на нове покоління мовної моделі OpenAI — GPT-4, яку офіційно запустили лише вчора.

ШІ-чатбот Bing надає узагальнені відповіді на пошукові запити у спосіб, який виглядає більш зрозумілим, ніж перелік активних посилань. Microsoft раніше заявляла, що оновлений пошуковик працює на базі так званої моделі «Prometheus».

Новий Bing лише виграє від майбутніх удосконалень OpenAI до «GPT-4 і далі», впевнений Мехді. Компанія також пом’якшує обмеження, встановлені для чатбота Bing — нині користувачі можуть надати 50 запитів за сеанс і до 150 на день загалом.

Good news, we’ve increased our turn limits to 15/150. Also confirming that the next-gen model Bing uses in Prometheus is indeed OpenAI’s GPT-4 which they just announced today. Congrats to the @OpenAI team. https://t.co/WTVlVCVOyw pic.twitter.com/VA4Z1SDiEG

— Jordi Ribas (@JordiRib1) March 14, 2023