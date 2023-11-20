Майже весь колектив OpenAI вимагає повернути Альтмана та погрожує «‎втечею» у Microsoft — Суцкевер теж підписався!

Понад 500 з загалом 770 співробітників оприлюднили відкритий лист з вимогою повернути Сема Альтмана, і найцікавіше те, що серед підписантів — Ілля Суцкевер, головний науковий співробітник OpenAI, якому й приписували ініціативу щодо звільнення гендиректора.

«Процес, за допомогою якого звільнили Сема Альтмана та усунули Грега Брокмана з правління, поставив під загрозу всю роботу та підриває нашу місію та компанію», — йдеться в листі до правління. «Ваша поведінка показала, що ви не маєте компетенції, щоб контролювати OpenAI».

Ще більшої плутанини в цій «‎грі ШІ-престолів» додає те, що серед підписантів — Ілля Суцкевер, головний науковий співробітник компанії та член правління, якого раніше звинуватили в ініціюванні звільнення Альтмана і за якого «вписався» сам Ілон Маск.

Незадовго до оприлюднення листа Суцкевер написав на X:

«Я глибоко шкодую про свою участь у діях правління. Я ніколи не мав наміру завдати шкоди OpenAI. Мені подобається все, що ми створили разом, і я зроблю все можливе, щоб возз’єднати компанію».

У п’ятницю правління OpenAI усунуло Сема Альтмана з посади гендиректора, стверджуючи, що «він не був постійно відвертим у спілкуванні, перешкоджаючи здатності правління виконувати свої обов’язки». Міра Мураті, головний технічний директор OpenAI, була призначена тимчасовим генеральним директором.

Після негативної реакції інвесторів та співробітників, рада директорів спочатку навіть задумалась над поверненням Альтмана, але зрештою оголосила про його остаточний відхід і призначила на посаду нового кандидата — на цей раз Емма Шира, який очолював Twitch.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла за деякий час оголосив, що Альтман та його команда приєднаються до корпорації, щоб очолити новий дослідницький підрозділ AI. Раніше десятки співробітників заявили в соцмережах про готовність приєднатися до нового проєкту Сема.

У листі тепер майже всі співробітники погрожують піти у Microsoft слідом за Альтманом.

«Microsoft запевнила нас, що в новій дочірній компанії є вакансії для всіх співробітників OpenAI, якщо ми вирішимо приєднатися», — пишуть вони.

Точна причина звільнення Альтмана залишається незрозумілою для багатьох у компанії.

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«Попри численні запити надати конкретні факти для ваших звинувачень, ви так і не надали жодних письмових доказів», — йдеться в листі до правління.

Окрім заклику до правління, до складу якого входять Ілля Суцкевер, Адам Д’Анджело, Хелен Тонер і Таша МакКолі, піти у відставку, у листі вимагають призначити двох нових незалежних головних членів правління, Брета Тейлора та Вілла Герда. Тейлор — ветеран технологічної індустрії з тісними зв’язками з Альтманом; Герд — політик, який раніше працював у раді директорів OpenAI.

Якщо вимоги співробітників не виконають, то OpenAI може втратити майже увесь свій персонал. За даними The Wall Street Journal, в компанії нині близько 770 співробітників.

У цій ситуації зрозуміло лише те, що в OpenAI була дуже незвичайна структура управління, яка надала змогу кільком некомерційним членам правління потужну владу над найпопулярнішою ШІ-компанією у світі; а також те, наскільки суперечливими й конкурентними стають перегони в галузі розробки штучного інтелекту.

Можливо, членів правління, які бачили свою відповідальність у створенні безпечної розробки ШІ, збентежили зусилля Альтмана щодо збору грошей для OpenAI й перетворення пропозицій стартапу на комерційні продукти

Повний текст листа можна переглянути на сайті Wired.