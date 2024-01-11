Новини Технології 11.01.2024 о 12:34 comment views icon

ChatGPT «зліг‎» — на тлі запуску GPT Store від OpenAI

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Downdetector фіксував повідомлення про збої ChatGPT з 5 до 11 години 11 січня — одразу після того, як з’явились новини про запуск GPT Store.

ChatGPT «зліг‎» — на тлі запуску GPT Store від OpenAI

Сайт спочатку довго не завантажувався, а згодом видавав повідомлення про помилку — «‎Internal Server Error».

Користувачі також повідомляли, що коли ChatGPT зрештою завантажувався, історія чату була відсутня.

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На сторінці підтримки OpenAI заявили про «погіршення якості обслуговування» в ChatGPT, але наразі стверджують, що «інцидент вирішено» — поки без пояснення причин, але, ймовірно, справа таки у великій увазі до GPT Store, який доступний із домашньої сторінки передплатників ChatGPT.

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