Новини Кіно 28.06.2024 о 23:56 comment views icon

Черговий тизер «Дедпул і Росомаха» показав давнього суперника персонажа Г’ю Джекмана

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Андрій Русанов

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Черговий тизер «Дедпул і Росомаха» показав давнього суперника персонажа Г’ю Джекмана

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У новому відео «Дедпул і Росомаха» персонаж Раяна Рейнольдса призупиняє бійку з лиходієм, щоб дістати з Росомахі всілякі ножі та шаблі. Бо ж люди десятиліттями чекали на цей бій і мають насолодитися ним, а не отак от.

Потім з’являється Шаблезуб, відомий за «Людьми X». Під пісню Alan Parsons’ Project «Sirius» розпочинається підготовка до того самого бою. Дедпул відпускає  багато коментарів, а після пропозиції затулити пельку, каже: «Бажаю успіху, я великий фанат»

Раніше мав місце витік зі знімального майданчика, який показував, що Росомаха зіткнеться з Шаблезубом. Поки що незрозуміло, хто його грає, хоча він більше схожий на Тайлера Мейна з «Людей Ікс», а не на пізнішу версію персонажа, якого зіграв Лів Шрайбер.

«Дедпул і Росомаха» вийде в кінотеатрах 25 липня і поставить всі часові та сюжетні лінії по своїх місцях.

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