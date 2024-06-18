«Дедпул і Спайдермен» — Шон Леві хоче об’єднати Вейда Вілсона з Пітером Паркером у наступному фільмі

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«Дедпул і Росомаха» ще не вийшов у кінотеатрах, а його творці вже розмірковують про новий проєкт.

Режисер Шон Леві, до прикладу, не проти наступного разу об’єднати на екрані Дедпула з Людиною-Павуком.

«Думаю, що Дедпул може будь-що зробити цікавішим завдяки своїй зухвалості. Я б точно, хотів подивитися на Дедпула і Спайдермена, і це фільм, який я б хотів зняти. Мені здається, що Том Голланд бігав би колами навколо всіх інших», — сказав Леві (через Games Radar).

Тим часом продюсерка третього «Дедпула» Венді Джейкобсон подумує про фільм із «балакучим найманцем» та лиходійкою з «Жінки-Халка» Титанією:

«Це такий веселий персонаж, а сама акторка може вдосконалюватися та вміє жартувати. Хотілось би попрацювати з кимось на кшталт Раяна Рейнольдса — швидким, розумним і нескінченно смішним. Думаю, ця жінка могла б із цим впоратися».

«Дедпул і Росомаха» стане 34 фільмом MCU і вийде у межах 5-ї фази кіновсесвіту — за сюжетом Вейд Вілсон та Лоґан протистоятимуть Кассандрі, злій близнючці професора Ікс. В Україні фільм вийде 25 липня.

Трейлер «Дедпула та Росомахи», опублікований на початку лютого, став найпопулярнішим за всі часи із 365 млн переглядів, тоді як другий — побив рекорд за кількістю лайки у всесвіті Marvel загалом.

Раніше Шон Леві уточнив, що для перегляду необов’язково дивитись інші стрічки Marvel, оскільки сюжет намагались зробити зрозумілим для широкого загалу, а режисер фільму «Люди Ікс: Перший Клас» Метью Вон заявив, що третій «‎Дедпул» — це «‎поштовх», який може врятувати MCU.

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«Дедпул і Росомаха‎» — єдиний повнометражний фільм Marvel, який вийде у 2024 році. Двома попередніми випусками разом з усією франшизою «‎Людей Ікс» володіла Fox, допоки у 2019 році її не придбала Disney за $71,3 млрд.

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