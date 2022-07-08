Читачі MC.today, Highload, ITC.ua зібрали 100 тис. грн для 113-ї бригади. Потрібно ще 200 тис. грн

22 червня ми опублікували новину про збір на спорядження для 113-ї бригади, яка воює в Харківській області. Завдяки небайдужим читачам видань MC.today, Highload, ITC.ua вдалося зібрати 100 тис. грн.

На сьогодні сума, яку залишилось зібрати, складає 200 тис. грн. Ми просимо вас долучитися до шляхетної справи, щоб трохи покращити умови нашим захисникам.

Реквізити для переказу коштів на картку ПриватБанку – Вікторія Абед, номер картки 4149 6293 1058 6284, також можна відправити на карту за цим посиланням та на PayPal: [email protected]

Дякуємо кожному, хто приєднався до збору. Коли сума буде зібрана та куплене спорядження буде доставлене військовим, ми обов’язково відзвітуємо.