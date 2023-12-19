Чому українські QA-тестувальники не можуть знайти роботу в Америці та що робити, коли вже відправлено 2 тис. резюме

Ринок IT-працевлаштування зазнав змін: сьогодні для айтівця отримати бажаний офер не так просто, як три роки тому. А як щодо роботи на закордонні компанії: чи є в українського тестувальника шанс отримати офер у Північній Америці?

Євген Макаренко, бізнесмен, айтівець з 17-річним досвідом та засновник навчального центру SkillUp, провів дослідження ринку США та Канади та поспілкувався там з фокус-групами з українських тестувальників, які перебувають у пошуку роботи. Він підтверджує, що ринок, поділяється на тих, хто знаходить роботу легко і на тих, хто не може знайти роботу і рік, і більше.

Чому змінився ринок? Сьогодні це ринок роботодавця, тобто саме він має привілеї обирати, а не кандидат і знайти роботу справді важче. Неодноразово зустрічається ситуація, коли QA-інженер з 5+ роками досвіду, аби отримати 2-3 технічні співбесіди за пів року, відправляє від 300 до 2 тис. резюме (серед респондентів опитування зустрічаються й більші цифри). І це в той час, коли в Україні, просто оновивши статус на сайті пошуку роботи, вони отримували безліч пропозицій.

Чому нашим тестувальникам так складно і чи реально знайти роботу сьогодні? Чи більшість успішних українських IT-фахівців, вже через пів року будуть вимушені працювати кур’єрами у Каліфорнії?

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Занурившись у ринок Північної Америки, очевидно, що вакансії є, ринок наймає. Але українські кандидати дійсно мають проблему – частина з них не може дійти до технічної співбесіди. Показник кількості техінтервʼю дійсно вражає, у більшості він коливається від 0,33 до 0,5 на місяць, за рідкісним виключенням сягає 1,2. Тобто частою є ситуація з 1 технічною співбесідою на 3 місяці.

У чому полягає найбільша складність? Кандидати не розуміють відмінностей ринку працевлаштування в Канаді, США, ЄС та Україні — це все абсолютно різні ринки зі своїми правилами та особливостями.

4 проблеми, які віддаляють українців від нового американського робочого місця:

Невміння складати правильне резюме. Американське резюме – це не український формат і навіть не європейський. Окрім відсутності фото та зайвої особистої інформації, потрібно розуміти, що резюме не бачать рекрутери. Ваше резюме зчитує ATS-система, і якщо вона його пропускає, тільки тоді рекрутер може його відкрити. Саме на цьому етапі відпадає 95% кандидатів, особливо українців, які до такого не звикли. Більшість не вміє правильно вказати свій візовий статус. Прибувши по візі CUAET або U4U, українці мають право на роботу в Канаді та США, проте більшість некоректно відповідає на питання щодо статусу та права на роботу, відштовхуючи рекрутерів. Нерозуміння американської корпоративної культури. Cultural fit стає другою перешкодою на шляху українців, коли з ними звʼязався рекрутер. Претенденти часто припускають помилки, що змушують рекрутера швидко з ними попрощатися. Наступна незвична ситуація: автоматизоване інтерв’ю. Багато класних фахівців просто не готові до проходження інтерв’ю на камеру з AI роботом. Нервують, не можуть зібратися й пройти такий вид співбесіди.

Щоб допомогти уникнути схожих проблем, SkillUp проводить безплатний онлайн захід UAQA JOB OFFER WEEK. Доєднуйтесь за посиланням.

Радісна новина: коли український айтівець таки потрапляє на технічну співбесіду, то з великою ймовірністю він знаходить роботу. В цілому українців в Tech люблять, навички та досвід наших фахівців дійсно круті.

Що ж потрібно зробити зі своїм резюме, аби таки отримати співбесіду?

Як ми вже згадали, перший must have: формат резюме відповідає ринку та коректно проходить перевірку ATS Обовʼязково треба заточувати резюме індивідуально під кожну вакансію.

Так, це можна робити вручну (але згадаємо на секунду 2000 відправлень резюме). Існує цілий ряд ресурсів (у тому числі різні AI) де можна завантажити резюме та опис вакансії, а ресурс згенерує резюме під вакансію. До того ж це може робити й ChatGPT.

Як це все працює і як збільшити свої шанси у пошуку гарної роботи?

Запрошуємо вас долучитись до безплатного заходу UAQA JOB OFFER WEEK, що розпочинається вже 20.12!

Маючи понад 3 тис. годин досвіду в коучінгу працевлаштування та провівши свіже дослідження ринку, Євген Макаренко розробив систему з 25 кроків до працевлаштування для українських QA тестувальників у Канаді та США і вже допоміг отримати свої офери деяким тестувальникам.

Впродовж тижня Євген Макаренко разом з запрошеними експертами проведе корисні онлайн-заходи для українських QA-фахівців щодо знаходження кращої роботи у США та Канаді. Від підготовки резюме та покращення LinkedIn профілю до успішних кейсів та аналізу ринку праці. Учасники можуть здобути корисні знання від досвідчених спеціалістів, які вже працюють у великих компаніях у США та Канаді. Ця подія сприяє підвищенню шансів на прискорене отримання Job Offer за кордоном у сфері тестування.

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