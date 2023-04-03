Надмасивна чорна діра, за якою спостерігали вчені, раптово переспрямувала струмінь плазми в сторону Землі

Коли струмені заряджених частинок в ядрах галактик випромінюються перпендикулярно, якщо дивитись на них з Землі, – це квазари, а коли струмені спрямовані на нашу планету – то такі ядра галактики називають блазарами. За словами астрономів, випадки «переспрямування струменів» відбуваються вкрай рідко – але один з таких помітили в далекій галактиці PBC J2333.9-2343 з надмасивною чорною дірою в центрі.

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Вважалось, що ядро галактики вже давно стихло – однак воно знов почало вибухати струменями, й на додаток, один з них змінив напрямок свого руху.

PBC J2333.9-2343 розташована на відстані приблизно 656 млн світлових років від Землі і яскраво випромінює радіохвилі – тому її називали радіогалактикою. Враховуючи різку зміну орієнтації струменя, вчені перевизначили об’єкт як галактику з блазаром в центрі.

«Ми почали вивчати цю галактику, оскільки вона виявила особливі властивості. Наша гіпотеза полягала в тому, що релятивістський струмінь надмасивної чорної діри змінив свій напрямок, і щоб підтвердити цю ідею, нам довелося провести багато спостережень», — сказала Лорена Ернандес-Гарсія, астроном з Інституту астрофізики в Чилі та провідний автор дослідження.

Команда почала спостерігати за галактикою в широкому діапазоні електромагнітного спектра, в тому числі за допомогою радіо-, оптичних, інфрачервоних, рентгенівських, ультрафіолетових і гамма-телескопів.

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Хоча галактики класифікуються на основі орієнтації джетів — чому вони змінюють напрямки, не дуже добре зрозуміло. Деякі астрономи припускають, що злиття галактик або чорних дір сприяє періодичним спалахам реактивної активності, і що напрямки струменів змінюються між цими спалахами.

Така активність не дивує, оскільки вчені знають, що подібна поведінка притаманна яскравим, але рідкісним Х-подібним галактикам — помітна форма яких виникає внаслідок такої нестабільної поведінки струменів. Тож, імовірно, PBC J2333.9-2343 має Х-подібну форму:

«Ми не бачимо явно Х-подібної форми, але це можна пояснити тим, що нові струмені спрямовані на нас, – пишуть автори у своєму дослідженні, опублікованому 20 березня в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Джерело: Space