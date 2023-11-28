Чорна «‎касова» смуга для Disney: жодного «фільма-мільярдера» у 2023 році й одразу два провальні дебюти за місяць

Анімаційний фільм «‎Бажання» заробив невтішні $49 млн — фільм обійшовся Disney у $200 млн і знаменує другу поспіль невдачу для компанії після випуску «Марвелів» на початку листопада.

Водночас цьогорічний перелік неефективних фільмів для студії на цьому не завершується — «‎Індіана Джонс і реліквія долі», «‎Маєток з привидами» та «Людина-мураха й Оса: Квантоманія» також не виправдали свої інвестиції. Різко розкритикована «‎Русалонька» тим часом заробила $569 млн у світовому прокаті, а «‎Стихії» сягнули $495 млн — однак цього замало у порівнянні з «‎мільярдними здобутками» попередніх екранізацій Disney (як-от «‎Король Лев» чи «‎Красуня та чудовисько»).

Єдиним безперечним успіхом Disney у 2023 році стали «Вартові Галактики 3», які з моменту дебюту у травні зібрали $845 млн у всьому світі — хоча епічному завершенню трилогії Джеймса Ґанна (який нині працює в DC Studios) аналітики також прогнозували місце у «‎клубі кіномільярдерів».

Такий результат фільми студії показують уперше з 2014 року (не беручи до уваги пандемічних 2020 та 2021).

Чорна «‎касова» смуга для Disney настала після видатного періоду касового домінування. У 2019 році 7 релізів студії, включаючи «‎Месники: Завершення» та «‎Король Лев», заробили понад $1 мільярд у всьому світі. До прикладу «Аватар: Шлях води», який Disney випустив наприкінці 2022 року, зібрав цього року більше ($283 млн), ніж багато інших фільмів студії 2023 року: «Людина-мураха 3» ($214 млн), «Індіана Джонс 5» ($174 млн), «‎Марвели» (наразі $76 млн) тощо.

Disney на цей час не має жодного свого фільму у трійці лідерів цього року, де головні місця належать Warner Bros. з «Барбі» ($1,4 млрд) і Universal з «Супер Маріо» ($1,3 млрд) і «Оппенгеймером» ($950 млн). Загалом показники 2023-го року не надто втішні для усіх кіновиробників — оскільки лише два фільми зібрали $1 млрд в прокаті, тоді як у 2019-му таких стрічок-мільярдерів було аж 9 (з урахуванням семи вищезгаданих від Disney).

Аналітики посилаються на кілька факторів у касових невдачах — зокрема залежність від Disney+ в епоху пандемії, творчі недоліки та надмірну увагу до колись популярних брендів. Остання супергеройська стрічка студії «‎Марвели» не викликала ажіотажу і може стати фільмом кіновсесвіту Marvel із найнижчими касовими зборами в історії.

«Індустрія прийняла короткострокові плани та зайнялася стримінговим бізнесом, не замислюючись про те, що це може вплинути на кіносеанси після завершення пандемії», — каже Девід А. Гросс, який керує консалтинговою компанією Franchise Entertainment Research. «Аудиторії стало комфортно, і цінність великого екрана впала».

Фільми Disney — надзвичайно дорогі й вимагають виробничих бюджетів у розмірі близько $200 млн, не враховуючи ще $100 млн на рекламу. Заробітки у пів мільярда для будь-якої іншої студії були б захмарними показниками, але для Disney цього замало, щоб досягнути беззбитковості.

Студія тим часом зосереджується на своїй колекції фінансово успішних проєктів — римейк «Моани» вийде у 2024 році, а для «Крижаного серця» готують аж два продовження. Хоча слабкі показники «Індіани Джонса» та «Русалоньки» свідчать про те, що відомої назви замало для залучення глядачів у кінотеатри. Тож цікаво, як себе покажуть «Думками навиворіт 2» чи «Муфаса: Король Лев» після беззаперечного успіху оригіналів («Думками навиворіт» 2015 року зібрав $858 млн, а римейк «Короля Лева» 2019 року — приголомшливі $1,66 млрд).

Джерело: Variety