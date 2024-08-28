Чи справді відео з YouTube може висушити мокрий смартфон? Експеримент The Verge та iFixit

Вже чотири роки люди ставлять вподобайки та дякують у коментарях до одного відео в YouTube. Воно не надто привабливе, але справа тут в іншому. Журналісти The Verge разом з iFixit вирішили перевірити, чи справді відео з YouTube здатне врятувати втоплений смартфон.

Відео з назвою Sound To Remove Water From Phone Speaker (GUARANTEED) обіцяє гарантоване видалення води з динаміка смартфона. Протягом двох хвилин та шести секунд можна спостерігати закручені у спіраль вітражі та, найголовніше, чути глибоке тихе дзижчання, яке змушує телефон вібрувати на столі. Саме воно й має допомогти з водою.

Спочатку головний редактор Vergecast Девід Пірс запитав про дієвість такого методу у виробників телефонів. У Apple, Google та Samsung не запропонували цікавішої відповіді, ніж переглянути вебсторінку технічної підтримки з відповіддю на питання «що робити, якщо ваш телефон намокне». Але кілька інших опитаних експертів знайшли цю ідею «достатньо розумною». Теорія звучить так: за принципом своєї роботи акустичний динамік відштовхує повітря, тож з достатньою силою коливання може виштовхнути й краплі рідини.

«Найнижчий тон, який цей динамік може відтворити, на найгучнішому рівні, який він може відтворити, створить найбільший рух повітря, який виштовхне воду, що потрапила всередину телефону. Ці відео на YouTube — це не дуже глибокі баси. Але вони у тому діапазоні, який телефон може відтворити», — каже Ерік Фріман, старший директор з досліджень компанії Bose.

Найкращим реальним прикладом того, як це може працювати, може бути Apple Watch, який має спеціальну функцію для викидання води. Карстен Фрауенхайм, інженер з ремонту компанії iFixit, каже що годинник працює за тим самим принципом, що й відео.

Тож iFixit провела власне тестування. Для цього втопили iPhone 13, Pixel 7 Pro, Pixel 3 і Nokia 7.1 — телефони, які були під рукою і які власники погодилися пожертвувати для дослідження. Кожен телефон був поміщений в ультрафіолетову ванну приблизно на хвилину, після чого пристрій виймали, стукали по ньому, щоб випустити трохи води, відтворювали відео та залишали на ніч. Наступного дня дослідники перевірили телефони на залишки ультрафіолетового барвника, тобто води.

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Pixel 7 Pro був фактично сухим, Nokia 7.1 помітно змоклою, а iPhone 13 та Pixel 3 були десь посередині. У iFixit зазначили, тест не ідеальний: герметичність телефону може змінюватися з часом або отримати пошкодження. Незалежно від того, що заявляє виробник телефону, завжди є ризик його намочити, і з часом наслідки цього можуть погіршитися.

Щодо відео з YouTube — очевидно це працює, принаймні трохи. Під час відтворення запису динаміки апаратів знімали зі збільшенням: краплі рідини дійсно виприскувалися з них. але, безперечно, динамік не може позбавити решту об’єму телефона вологи. Дослідники зазначили, що врешті корпусу краплі скоріше просто коливалися, ніж виприскувалися.

Отже, ніякої шкоди у подібному відео нема — воно дійсно робить смартфон сухішим, ніж він був. Але також очевидно, що вібрація не позбавляє всієї рідини. Тож паралельно з відтворенням відео краще виконати рекомендації, вказані на тих самих сторінках технічної підтримки виробників.

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