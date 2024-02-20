Apple не рекомендує рис, фен або вату, якщо ви намочили iPhone — інструкція служби підтримки

Відколи з’явилися мобільні телефони, люди мочать або топлять їх у воді. Сучасні iPhone стійкі до бризок та навіть занурень, але все ж стаються випадки, коли вони стають надмірно вологими, і на екрані з’являється жах усіх їхніх власників — сповіщення про виявлення рідини.

Протягом багатьох років простий та доступний вдома продукт, — рис — використовували, щоб просушити телефон. Просто покласти апарат у мішок з рисом, закрити та почекати приблизно день. Ідея полягає в тому, що рис витягне воду зсередини телефону, перш ніж вона зможе спалити електрику всередині.

Однак дослідники роками стверджували, що все це міф, а рис насправді не сушить телефон швидше та навіть може сповільнити процес. У новій інструкції технічної підтримки Apple від 2024 року прямим текстом не рекомендується використовувати рис для сушіння iPhone, оскільки «це може дозволити дрібним частинкам рису пошкодити ваш iPhone».

Apple також пропонують уникати використання зовнішнього джерела тепла: фена або стисненого повітря для сушіння та здування рідини. Крім того, у компанії не радять пхати ватяні палички чи паперові рушники у зарядні порти.

Натомість Apple пропонує торкнутися телефоном долоні роз’ємом вниз. Це дає приблизно той самий ефект, який використовується, щоб витягти воду з вуха після плавання. Потім слід просто залишити iPhone в місці з хорошим потоком повітря для висихання та зачекати 30 хвилин, перш ніж заряджати. Якщо сповіщення все одно з’являється, треба залишити телефон на довший час та продовжити чекати. Для справжнього висихання може знадобитися до 24 годин. Від’єднайте зарядний кабель та знову під’єднайте його, якщо телефон сухий, але все одно не заряджається.

Починаючи ​​з iPhone 12 смартфони Apple здатні витримувати занурення у воду на максимальну глибину 6 м протягом 30 хвилин. Тож, швидше за все, у більшості ситуацій не доведеться непокоїтися через вологу, але якщо щось станеться — чіпати рис не треба.

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Джерела: Macworld, The Verge

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