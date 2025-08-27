Читання для задоволення знизилося на 40% за 20 років, на тлі поширення цифрових розваг, — дослідження

Depositphotos

За результатами нещодавнього дослідження, проведеного науковцями з Університету Флориди та Лондонського університету, з’ясувалось, що у США за період з 2003 по 2023 рік кількість людей, які отримують задоволення від щоденного читання книг, скоротилась на 40%.

Читання книг стає все менш популярним на тлі розвитку цифрових медіа, соцмереж та стрімінгових сервісів. У дослідженні взяли участь 236 тис. 270 дорослих громадян США.

Автори дослідження відносили до читання заради задоволення книги, журнали, газети, аудіокниги, які учасники використовували у особистих цілях. З одного боку результати не мають дивувати, оскільки медіаіндустрія домінує. Однак читання книг формує корисні навички соціального взаєморозуміння, психічного добробуту, співчуття до близьких, відповідний рівень грамотності. Тому любов до книг, на переконання науковців, необхідно продовжувати популяризувати.

“Це не просто невелике падіння, це стійке, стабільне зниження приблизно на 3% на рік. Це важливо і викликає глибоке занепокоєння”, — наголошує директор Центру медичних мистецтв при Університеті Флориди Джилл Сонке.

Дослідники встановили, що кількість громадян США, які щоденно читають книги для власного задоволення, була найбільшою у 2004 році і складала 28%. Однак вже до 2023 року цей показник скоротився до 16%. Між тим, ті американці, які продовжують читати книги, стали витрачати на це трохи більше часу.

Зниження інтересу до читання заради задоволення було більш виражене серед афроамериканців, особливо серед тих, хто має низький дохід, рівень освіти і хто живе за межами міст. На думку авторів дослідження, це свідчить про проблеми, які виходять далеко за межі повсюдного використання смартфонів, планшетів та інших гаджетів. Різні життєві ситуації призводять до нерівності у доступі до книг, що ще більше знижує популярність читання у якості хобі.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

“Наша цифрова культура, безумовно, відіграє свою роль. Але є й структурні проблеми: обмежений доступ до матеріалів для читання, економічна нестабільність та скорочення вільного часу в країні. Якщо ви працюєте на кількох роботах або стикаєтеся з транспортними проблемами у сільській місцевості, похід до бібліотеки може бути неможливим”, — пояснює Джилл Сонке.

Автори дослідження прагнуть обернути тенденцію щодо скорочення інтересу до читання книг у США. За їхніми словами, це мають бути ініціативи на рівні держави, включно із організацією книжкових клубів або бібліотечних заходів. З тих американців, які станом на 2023 рік читали для задоволення щодня, 67% робили це наодинці, а 94% – вдома, з друзями або близькими. Колективне читання може бути одним зі способів, який спонукатиме людей частіше відкривати книги.

Дослідники додають, що читання разом з дітьми також слід заохочувати. За даними дослідження, кількість дорослих американців, що читають разом з дітьми, за останні 20 років суттєво не змінилась і складає близько 2%.

“Читання історично було простим та ефективним способом творчого саморозвитку та підвищення якості життя. Коли ми втрачаємо один із найпростіших інструментів у нашому арсеналі громадської охорони здоров’я, це серйозна втрата”, — підкреслив Джилл Сонке.

Результати дослідження опубліковані у журналі iScience

Джерело: ScienceAlert