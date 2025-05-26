Гравець Oblivion викрав понад 1 млн предметів і отримав 55 000 років в’язниці — Тамріель би вже вимер

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Найзапекліший крадій в Oblivion Remastered отримав 55 000 років за ґратами за пограбування на мільйон — він міг би пережити не тільки події Skyrim, а й весь Тамріель.

Користувач під ніком Scribe_of_Satire вирішив, що Тамріель якось шикарно живе і влаштував найбільше пограбування в історії гри. Геймер викрав понад 1 млн предметів і «баунті» Внутрішньоігрова «винагорода» за голову гравця, яку виставляє система, коли гравець порушує закон за нього виставили в розмірі 2,1 млрд золотих. І його затримання зламало ігровий час.

«Для тих, хто цікавиться, що станеться, якщо ви потрапите до в’язниці з нагородою понад 2 млрд, то тримайте!» — пише Scribe_of_Satire.

Після того, як запеклого крадія затримали, то йому присудили аж 55 000 років покарання. При цьому в його «послужному списку» не було вбивств, нападів або інших насильницьких злочинів. Все, що він поцупив було чистим лутом шалених масштабів, які не витримала навіть гра. Внутрішньоігровий календар зламався: після відбуття терміну дата стрибнула у мінус — гра подумала, що на дворі -9818 рік Третьої Ери. Для довідки, події Oblivion відбуваються у 3-й Ері 433 року.

Як обійти рекорд Scribe_of_Satire — загадка. Раніше рекордом були 19 років тюрми, а також 66 років, проведені гравцем у пастці власного закляття паралічу. Але це навіть близько не переплюне 55 тисяч років в’язниці просто за те, що гравець «позичив» занадто багато добра з чужих хат. Цікаво, а оцих 55 000 років вистачило б, щоб дочекатися події TES6? Ну, зате герою після такого терміну навряд чи треба рятувати Тамріель від даедричного принца руйнування Мерунеса Дагона. Імператор Урієль Септім VII, можливо, дивився на Scribe_of_Satire з небес і думав: «Якому *** я довірив долю Тамріеля?».

До речі, гра таки дозволила відбути покарання. Просто за весь цей час встиг зламатися хронометр і час повернувся назад. Це не перший випадок, коли гравці «дуріють» в ремастері Oblivion, бо раніше хтось стверджував, що знайшов унікального коня-привида. Інший гравець витратив шалену кількість золота просто, щоб врятувати неадекватного шизоїдного NPC. Цієї суми йому б вистачило на власний будинок.

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Джерело: Games Radar