Де подівся f.ua? В мережі розслідують тиху смерть "того, самого" магазину

Один із найдавніших інтернет-магазинів України f.ua (раніше відомий як Fotos.ua або “Той самий” магазин) раптово зник без сліду, а з прямого переходу посилання веде на головну сторінку “Епіцентру”.





Сайт здав у популярності в останні роки, не витримуючи конкуренції з Rozetka, Comfy та іншими великими маркетплейсами поряд із “сірими” гравцями. Станом на вересень 2025 року інтернет-магазин все ще приймав замовлення, хоча соцмережі не оновлювались з весни. Однак зараз, як помітили в мережі, він фактично припинив своє існування, а прямий перехід за посиланням відправляє потенційних покупців на сторінку “Епіцентру”.

Тихо і непомітно закрився https://t.co/4vNTHxM8Dr – один з найстарших інтернет-магазинів України. Двадцять три роки на ринку.

Сумно — orbb (@dupa_u_vogni) February 2, 2026





Офіційних оголошень про придбання не було, тоді як джерела сайту Scroll.media говорили, що угода була закрита ще у 2014 році. Цікаво, що сама компанія покупку не підтверджує.

“Онлайн-магазин f.ua не належить ТОВ “Епіцентр К”, а редирект на сайт epicentrk.ua відбувається в межах партнерської угоди між компаніями. Деталі цієї угоди не розголошуються у зв’язку з комерційною таємницею”, — йдеться у відповіді пресслужби на запит журналістів.

Фактично f.ua був одним із найдавніших маркетплейсів країни, заснованим ще на початку 2000-х як Fotos.ua Дмитром Покотилом. Початково бізнес спеціалізувався на продажу фототехніки, але у 2014 році провів ребрендинг і розширив асортимент товарів на іншу техніку, автотовари й товари для дому тощо. Свого часу f.ua входив до топ-10 інтернет-магазинів країни за оборотом, а у 2016 році видання “Економічна правда” охрестило його як “третій за величиною український інтернет-магазин”.

Згідно з даними, які наводить Scroll.media, у 2014 році оберт компанії оцінювали у $50 млн, а відвідуваність сайту за Similarweb складала 2,5 млн (у 5 разів більше, ніж останні зафіксовані показники).

За розрахунками журналістів, проєкт f.ua міг коштувати менш як $1 млн. Однак грошова оцінка не зрівняється з вартістю бренду, добре відомого киянам та й жителям багатьох інших міст ще з 2000-х років.