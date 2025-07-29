Статистика Death Stranding 2 показує, що гравцям подобається рятувати кенгуру за допомогою драбин

Death Stranding 2: On the Beach / Kojima Productions

Минув місяць після релізу Death Stranding 2: On the Beach, і Хідео Кодзіма опублікував першу статистику. Найпопулярніші дії гравців — порятунок кенгуру та битва на гвинтівках.

Фішкою гри стала опція рятувати тварин, що відсилає нас до серії Metal Gear. З усіх істот гравці найчастіше витягують кенгуру, що цілком логічно, адже здебільшого проходження відбувається в Австралії. Далі за популярністю — ему і вомбат, але коала, попри симпатію самого Кодзіми, до трійки лідерів не потрапила.

Серед інструментів найчастіше використовують драбини — вони прості, універсальні та корисні у горах або під час перетину річок. Друге місце займає портативний хіральний конструктор, третє — спрей для ремонту контейнерів. Щодо зброї: геймери віддали перевагу гвинтівці з мультиплексними кулями. Після неї йдуть криваві гранати й кулемет.

Найпопулярнішим транспортом став пікап-позашляховик, потім — триколісна вантажівка, на третьому місці — звичайна ходьба. Хоча подорож на двох ногах Сема потрапила в ТОП-3, все одно юзери подорожують без транспорту менше, ніж очікувалося розробниками. Напевне в цьому думки гравців протилежні.

Серед інструментів користувачі частіше обирають зіплайн. Він значно пришвидшує переміщення та дає змогу оминати складний рельєф. Надалі статистику доповнюють генератори й тимчасові укриття, які посіли друге й третє місця.

To mark one month since the release of DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, we’ve compiled some in-game stats into a special ranking infographic! 👍 From the most-used equipment to popular structures, check out what players are relying on the most ✅

You might even discover some… pic.twitter.com/rSpluWqz3o — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) July 26, 2025

Також Kojima Productions поділилася рейтингом знаків, які гравці найчастіше залишають у світі. Лідер — «Пришвидшення», який трохи пришвидшує транспорт і допомагає економити батарею. Далі йдуть позитивні повідомлення, які часто трапляються в подорожах — «У тебе це вийде» і «Продовжуй у тому ж дусі».

Хоча фоторежим Death Stranding 2 не потрапив до переліку — ми знаємо, що для британський школярів Сем Портер став справжнім скарбом. Але ще до того, як гравці почали активно досліджувати світ гри, вони натрапили на одну з її приємних деталей — приховану катсцену, що з’являється лише у власний день народження.

Джерело: Kojima Productions