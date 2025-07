Статистика Death Stranding 2 показує, що гравцям подобається рятувати кенгуру за допомогою драбин

Минув місяць після релізу Death Stranding 2: On the Beach, і Хідео Кодзіма опублікував першу статистику. Найпопулярніші дії гравців — порятунок кенгуру та битва на гвинтівках.

Фішкою гри стала опція рятувати тварин, що відсилає нас до серії Metal Gear. З усіх істот гравці найчастіше витягують кенгуру, що цілком логічно, адже здебільшого проходження відбувається в Австралії. Далі за популярністю — ему і вомбат, але коала, попри симпатію самого Кодзіми, до трійки лідерів не потрапила.

Серед інструментів найчастіше використовують драбини — вони прості, універсальні та корисні у горах або під час перетину річок. Друге місце займає портативний хіральний конструктор, третє — спрей для ремонту контейнерів. Щодо зброї: геймери віддали перевагу гвинтівці з мультиплексними кулями. Після неї йдуть криваві гранати й кулемет.

Найпопулярнішим транспортом став пікап-позашляховик, потім — триколісна вантажівка, на третьому місці — звичайна ходьба. Хоча подорож на двох ногах Сема потрапила в ТОП-3, все одно юзери подорожують без транспорту менше, ніж очікувалося розробниками. Напевне в цьому думки гравців протилежні.

Серед інструментів користувачі частіше обирають зіплайн. Він значно пришвидшує переміщення та дає змогу оминати складний рельєф. Надалі статистику доповнюють генератори й тимчасові укриття, які посіли друге й третє місця.

