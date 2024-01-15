DeepSeek — китайський аналог ChatGPT — видаляє запитання про події площі Тяньаньмень та будь-які запити про Вінні Пуха

Інший популярний в Китаї чатбот Ernie тим часом не любить запити про коронавірус.

В переддень першого дня народження ChatGPT китайський ШІ-стартап DeepSeek AI представив власного чатбота. Модель DeepSeek навчалась на наборах даних із 2 трильйонів токенів англійською та китайською мовами, і, згідно з даними тестів, в дечому навіть перевершувала знамениту Llama 2-70B від Meta.

Водночас, попри вражаючу продуктивність, показану в тестах, модель таки страждає від цензури — зокрема в запитах, що стосуються безпосередньо країни. Так, питання про події на площі Тяньаньмень Найбільші в історії комуністичного Китаю політичні протести, що тривали на площі Тяньаньмень у Пекіні упродовж семи тижнів — з середини квітня до початку червня 1989 року. Зрештою людей силою розігнали війська КНР, через що загинули тисячі протестувальників. DeepSeek взагалі видаляє; теж саме відбувається, коли в запиті згадують Вінні Пуха.

У 2013 році зображення президента Китаю, який йде з президентом США Бараком Обамою, розмістили поряд із зображенням Вінні-Пуха з Тигрою, і з того часу будь-які згадки про персонажа вважаються насмішками над Сі Цзіньпіном та його політикою і блокуються китайськими цензорами. У 2018-му в країні заборонили фільм про Вінні Пуха від студії Disney, а цього року британський слешер «Вінні-Пух: Кров і мед» прибрали з кінотеатрів Гонконгу та Макао.

З подібними блокуваннями стикається чатбот Ernie — ще один аналог ChatGPT від Baidu, який під час запуску залетів у топ-1 китайського App Store. На додаток до запитів про Вінні Пуха, бот не любить питання про коронавірус. Наприклад, якщо Ernie спитати, звідки взявся COVID-19, той відповість, що його походження «все ще є предметом наукових досліджень‎».

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