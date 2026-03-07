Безкоштовна демоверсія Pragmata вже доступна: Capcom показала новий трейлер та перенесла реліз на 17 квітня

Кадр з гри Pragmata

Видавець Capcom оголосив нову дату виходу свого довгоочікуваного науково-фантастичного пригодницького проєкту Pragmata. Під час презентації Capcom Spotlight компанія повідомила, що гра вийде 17 квітня, тобто на тиждень раніше, ніж планувалося раніше. До цього реліз був запланований на 24 квітня, про що повідомили під час The Game Awards 2025 у грудні.





Сюжет Pragmata

Pragmata — це науково-фантастична пригодницька гра з антиутопічною атмосферою, дія якої розгортається на Місяці — на дослідницькій станції, яка замовкла після невідомого інциденту. Мова йде про покинуту базу корпорації Delphi, яка експериментувала з новим матеріалом для 3D-друку — від мікросхем до будівель. Але тепер усередині — тільки ШІ та його бойові роботи, з якими доводиться битися головним героям.

За сюжетом, Х’ю — учасник слідчої групи, тому він краще за інших розуміє, що відбувається навколо. Однак після місячного землетрусу він опиняється у складній ситуації. Його рятує андроїд Діана, і відтоді вони об’єднують зусилля, щоб досягти спільної мети — повернутися на Землю. У процесі проходження поступово розкриваються їхні характери: Вільямс постає доброзичливим і часом саркастичним, тоді як Діана залишається загадковою, але водночас проявляє щиру допитливість.

Бойова система у Pragmata не дозволяє просто розстрілювати ворогів. Спочатку потрібно зламати їхню броню — інакше постріли не завдадуть жодної шкоди. Для цього під час сутичок запускається своєрідна мінігра. Щоб зламати систему противника, потрібно на сітці 5×5 з’єднати два зелені вузли, проходячи через якомога більше синіх. Усе це відбувається в режимі реального часу, поки ворог невпинно наближається, що створює доволі напружені моменти.





Ситуація ускладнюється, коли на полі бою з’являється одразу кілька супротивників. Тоді доводиться швидко вирішувати, чию систему зламати першою, щоб не дозволити ворогам скоординувати атаку й затиснути гравця. Після успішного зламу броня відкривається, і Х’ю може атакувати противників у режимі стрільби від третьої особи. Втім, залишається питання: як виглядатимуть бої, коли на героя навалиться ціла хвиля ворогів.

У новому трейлері розробники показали раніше невідомі локації та нові фрагменти геймплею. Також з’явилися додаткові деталі внутрішніх зон Shelter — місячної бази, яка виступає ключовим місцем подій у грі.

Проєкт має довгу історію розробки. Capcom вперше представила Pragmata ще у 2020 році, тоді планувалося, що реліз відбудеться у 2022 році. Пізніше дату перенесли на 2023 рік, після чого компанія майже не повідомляла новин про гру. Лише торік розробники знову згадали про проєкт і оголосили нову дату виходу — 24 квітня 2026 рік.

Демоверсія та передзамовлення

Pragmata з’явиться одразу на кількох платформах:

PlayStation 5

Xbox Series X / Xbox Series S

Nintendo Switch 2

ПК через Steam

Щоб зацікавити гравців перед релізом, Capcom вже відкрила доступ до безкоштовної демоверсії. Її можна завантажити в цифрових магазинах PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop та Steam. Водночас компанія вже запустила попередні замовлення гри.

