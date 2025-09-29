Новини Ігри 29.09.2025 comment views icon

Розробники ігор починають відмовлятися від підтримки Windows 10 — першою стала Capcom

Маргарита Юзяк

Леді Демітреску з Resident Evil Village (Capcom)

З 14 жовтня Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10. І великі ігрові розробники вже починають відмовлятися від старої ОС.

Capcom стала першою великою студією, яка офіційно відмовляється від підтримки — про це повідомили в оновленні до Monster Hunter: World в Steam. Поки що це стосується лише кількох ігор. Але не варто себе тішити — скоро ця політика зачепить і всі хіти компанії: Resident Evil, Street Fighter та інші. Нові тайтли, як-от умовний Resident Evil Requiem в Раккун-Сіті, навряд чи взагалі стабільно запустяться на “десятці”.

“Microsoft припинить підтримку Windows 10 14 жовтня 2025 року. Відтоді ми більше не гарантуємо, що Monster Hunter: World, Monster Hunter Rise і Monster Hunter Wilds працюватимуть на системах з Windows 10”, — пише Capcom.

Тайтли будуть надалі адекватно працювати на старій ОС, якщо не оновлювати версію. Саме нові патчі після цієї дати можуть спричинити проблеми.

Розробники ігор починають відмовлятися від підтримки Windows 10 — першою стала Capcom
Повна заява Capcom про припинення підтримки Windows 10 в Monster Hunter: World

А потім під’єднаються й інші розробники. Навряд чи доведеться довго чекати подібних заяв. Також нагадаємо, що Steam припиняє підтримку 32-бітної Windows з 1 січня 2026 року. Valve пояснює рішення просто: нові драйвери та бібліотеки не працюють на такому старому типі системи.

Цікаво, що напередодні завершення цілої епохи несподівано зросла популярність Windows 7. Якщо в липні її частка становила близько 2%, то у вересні вона перевищила 8,3%. А от близько 4% користувачів відмовилися від Windows 10 протягом останніх тижнів. Тоді як Windows 11 тримається стабільно без суттєвих зменшень або збільшень кількості юзерів.

Розробники ігор починають відмовлятися від підтримки Windows 10 — першою стала Capcom
Популярність Windows 10 впала протягом вересня, тоді як у Windows 7 зросла / Statcounter Global Stats

