Розробники ігор починають відмовлятися від підтримки Windows 10 — першою стала Capcom

Depositphotos / Леді Демітреску з Resident Evil Village (Capcom)

З 14 жовтня Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10. І великі ігрові розробники вже починають відмовлятися від старої ОС.

Capcom стала першою великою студією, яка офіційно відмовляється від підтримки — про це повідомили в оновленні до Monster Hunter: World в Steam. Поки що це стосується лише кількох ігор. Але не варто себе тішити — скоро ця політика зачепить і всі хіти компанії: Resident Evil, Street Fighter та інші. Нові тайтли, як-от умовний Resident Evil Requiem в Раккун-Сіті, навряд чи взагалі стабільно запустяться на “десятці”.

“Microsoft припинить підтримку Windows 10 14 жовтня 2025 року. Відтоді ми більше не гарантуємо, що Monster Hunter: World, Monster Hunter Rise і Monster Hunter Wilds працюватимуть на системах з Windows 10”, — пише Capcom.

Тайтли будуть надалі адекватно працювати на старій ОС, якщо не оновлювати версію. Саме нові патчі після цієї дати можуть спричинити проблеми.

А потім під’єднаються й інші розробники. Навряд чи доведеться довго чекати подібних заяв. Також нагадаємо, що Steam припиняє підтримку 32-бітної Windows з 1 січня 2026 року. Valve пояснює рішення просто: нові драйвери та бібліотеки не працюють на такому старому типі системи.

Цікаво, що напередодні завершення цілої епохи несподівано зросла популярність Windows 7. Якщо в липні її частка становила близько 2%, то у вересні вона перевищила 8,3%. А от близько 4% користувачів відмовилися від Windows 10 протягом останніх тижнів. Тоді як Windows 11 тримається стабільно без суттєвих зменшень або збільшень кількості юзерів.