Деякі користувачі не знайшли у некст-ген версії The Witcher 3 одну з любовних сцен Геральта та Єнніфер – винні не розробники, а несумісність модів

Некст-ген оновлення The Witcher 3 багато додає до легендарної рольової гри, але деяким гравцям здалося, що частина важливих речей зникла. Користувач Reddit JT-117 не виявив одну із сексуальних сцен за участю Геральта та Єнніфер там, де вона має бути за сюжетом.

Йдеться про сцену близькості Геральта та Єн у Каер Морхені – інші пікантні вставки нібито залишилися на своїх місцях. Фанати припускали, що ця сцена могла бути видалена через проблеми сумісності, пов’язані з одним із модів, що був доданий як частина офіційного оновлення.

У примітках до некст-гену патчу The Witcher 3 зазначено, що у оновленні використані деякі моди, що були «створені спільнотою та натхненні спільнотою». До них входять The Witcher 3 HD Reworked Project від HalkHogan, HD Monsters Reworked від Denroth, Nitpicker’s Patch від chuckcash, виправлення карти світу від Terg500 та іммерсивні ролики в реальному часі від Teiji25. Останній із модів і підозрювався у зникненні однієї з важливих сцен сексу у грі.

Подібна проблема із зазначеним модом спостерігалася ще у 2020 році – деякі сцени з гри відмовлялися відтворюватися через відсутність сумісних анімацій. Епізод у Каер Морхені якраз перебував у списку несумісних сцен через «неповні дані анімації частин оленя/вовка». Якщо ви ніколи не грали у The Witcher 3 або не бачили цю конкретну сцену, не турбуйтеся про «частини оленя та вовка», вони відносяться до оформлення ролика.

Через деякий час з’ясувалося, що у багатьох користувачів сцена залишилася на своєму місці. Про це казали у низці коментарів до видаленого нині оригінального посту на Reddit. Сцена не тільки була у наявності, її було оновлено ​​графічним патчем. Швидше за все, справа була у встановлених старих модах або не до кінця віддалених їхніх залишках під час оновлення раніше встановленої версії гри.

У CD Projekt Red підтвердили, що жодних сцен гри не було видалено і справа саме в сумісності модів.

Також компанія повідомила, що знає про проблеми, з якими стикаються користувачі після оновлення, досліджує усі повідомлення, що надійшли, та працює над усуненням помилок якомога скоріше.

We are aware of the issues PC players have been reporting since last night’s release of the update. We are actively investigating all of the reports and will be providing an update on particular issues as soon as possible. Thank you for your patience!

— The Witcher (@witchergame) December 14, 2022