Новини

Деякі користувачі не знайшли у некст-ген версії The Witcher 3 одну з любовних сцен Геральта та Єнніфер – винні не розробники, а несумісність модів

Деякі користувачі не знайшли у некст-ген версії The Witcher 3 одну з любовних сцен Геральта та Єнніфер – винні не розробники, а несумісність модів

Некст-ген оновлення The Witcher 3 багато додає до легендарної рольової гри, але деяким гравцям здалося, що частина важливих речей зникла. Користувач Reddit JT-117 не виявив одну із сексуальних сцен за участю Геральта та Єнніфер там, де вона має бути за сюжетом.

Йдеться про сцену близькості Геральта та Єн у Каер Морхені – інші пікантні вставки нібито залишилися на своїх місцях. Фанати припускали, що ця сцена могла бути видалена через проблеми сумісності, пов’язані з одним із модів, що був доданий як частина офіційного оновлення.

У примітках до некст-гену патчу The Witcher 3 зазначено, що у оновленні використані деякі моди, що були «створені спільнотою та натхненні спільнотою». До них входять The Witcher 3 HD Reworked Project від HalkHogan, HD Monsters Reworked від Denroth, Nitpicker’s Patch від chuckcash, виправлення карти світу від Terg500 та іммерсивні ролики в реальному часі від Teiji25. Останній із модів і підозрювався у зникненні однієї з важливих сцен сексу у грі.

Подібна проблема із зазначеним модом спостерігалася ще у 2020 році – деякі сцени з гри відмовлялися відтворюватися через відсутність сумісних анімацій. Епізод у Каер Морхені якраз перебував у списку несумісних сцен через «неповні дані анімації частин оленя/вовка». Якщо ви ніколи не грали у The Witcher 3 або не бачили цю конкретну сцену, не турбуйтеся про «частини оленя та вовка», вони відносяться до оформлення ролика.

Курс
POWER BI
Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
powerbi

Через деякий час з’ясувалося, що у багатьох користувачів сцена залишилася на своєму місці. Про це казали у низці коментарів до видаленого нині оригінального посту на Reddit. Сцена не тільки була у наявності, її було оновлено ​​графічним патчем. Швидше за все, справа була у встановлених старих модах або не до кінця віддалених їхніх залишках під час оновлення раніше встановленої версії гри.

У CD Projekt Red підтвердили, що жодних сцен гри не було видалено і справа саме в сумісності модів.

Також компанія повідомила, що знає про проблеми, з якими стикаються користувачі після оновлення, досліджує усі повідомлення, що надійшли, та працює над усуненням помилок якомога скоріше.

Підсумовуючи цю історію, можна сказати, що усі сцени гри справді залишилися там, де й були. У цьому, як і в інших випадках з різними іграми, може бути корисною чиста інсталяція. Також часто є доцільним почекати деякий час після релізу, перш ніж грати в нову або серйозно оновлену гру – термінові оновлення у подібних випадках далеко не рідкість.

Відсутність української локалізації та просідання нижче 30 fps – що не так з некст-ґен версією Witcher 3

Джерело: GamesRadar


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати