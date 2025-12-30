Деяким українським користувачам Binance припинили пряме виведення коштів на банківські карти — криптобіржа пояснює, чому

Новини Крипто 30.12.2025 comment views icon

Вчора деякі клієнти криптобіржі Binance отримали повідомлення з попередженням про зупинку виведення фіатних коштів безпосередньо на банківські картки Visa та Mastercard. У Binance уточнюють: йдеться лише про користувачів платіжної компанії Bifinity UAB.

Bifinity — це платіжна компанія від Binance, зареєстрована у Литві, створена для спрощення фіатних операцій (євро, долари тощо) для користувачів Binance, особливо в ЄЕЗ, як шлюз для депозитів і виведення коштів через картки та банківські перекази. Однак, через нові регуляції MiCA, Binance припиняє співпрацю з Bifinity UAB з кінця 2025 року та переходить на нових регульованих постачальників. Це і призвело до тимчасового призупинення виведення коштів на картки в Україні та інших країнах. Біржа уточнює, що обмеження щодо Bifinity запроваджене на невизначений термін, але операції виведення коштів у решти користувачів працюють як завжди. При цьому торгівля криптоактивами та операції всередині платформи не зупинені, І головне: найбільш популярний серед українців механізм виведення та покупки і продажу крипти — P2Р — залишається доступним.

Окрім заборони карткового виведення через Bifinity, Binance одночасно зупинила роботу сервісу Recurring Buy, який дозволяє автоматично купувати криптовалюту на регулярній основі. Також були скасовані всі активні лімітні заявки на купівлю криптоактивів за фіатні кошти. Важливо: всі ці зміни стосуються саме операцій купівлі та виведення з Bifinity, а не поповнення рахунку. При цьому поповнення балансу для українських користувачів залишається майже без змін. Біржа дозволяє вносити кошти за допомогою карток Visa та Mastercard, але виключно у форматі вхідних транзакцій. Також продовжують працювати Apple Pay і Google Pay для зарахування фіатних коштів. Банківські SWIFT-перекази, за наявною інформацією, доступні як для поповнення рахунку, так і для зняття коштів.

Окремо Binance повідомила про статус платіжного сервісу Zen.com. Він залишається у переліку підтримуваних методів оплати, однак повноцінну можливість використовувати його для депозитів і виведення коштів біржа очікує лише з 6 січня 2026 року. Обмеження пояснюються залежністю фіатної інфраструктури криптобірж від банків та платіжних партнерів. Будь-які зміни з їхнього боку безпосередньо впливають на доступність операцій “крипта — картка”, які є ключовими для масового користувача.

У поточній ситуації українським клієнтам Binance для виведення коштів доводиться орієнтуватися на SWIFT-перекази або біржові альтернативи, за умови їх доступності. Нагадуємо, що раніше у Binance стався внутрішній скандал: співробітника компанії відсторонили після використання інсайдерської інформації для публікації в офіційному акаунті біржі, а викривачам пообіцяли загальну винагороду в розмірі від $100 тис., втім, невідомо, чи вона була виплачена.

Джерело: Dev.ua

