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«Дім Дракона» показав найкращий старт на HBO — 10 млн глядачів у день прем’єри

«Дім Дракона» показав найкращий старт на HBO — 10 млн глядачів у день прем’єри

Спін-офф «Гри престолів» — «Дім дракона» — став наймасштабнішим дебютом оригінального серіалу HBO, він залучив майже 10 млн глядачів у рамках недільного вечірнього виходу. Його події засновані на книзі Джорджа Мартіна «Полум’я і кров», що розповідає про дім Таргарієнів, і є приквелом до оригінального серіалу. Дія відбувається приблизно за 200 років до подій оригіналу.

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HBO готував різні спінофи «Гри престолів» ще до того, як закінчився основний серіал, і «Дім Дракона» став першим, що потрапив на екрани. Напередодні його дебюту було багато суперечок про те, чи буде приквел мати такий самий вплив на аудиторію, як і його попередник. «Гра престолів» колись вважався дуже успішним серіалом, але загальне ставлення до останнього сезону було вкрай негативним. Тому було неясно, чи це відштовхне деяких глядачів від «Дому Дракона». Судячи з перших цифр, аудиторія з нетерпінням чекала на дебют.

За даними HBO, «Дім Дракона» залучив 9,986 млн глядачів стрімінгових платформ у недільний вечір. Це приблизно на 8 млн більше, ніж в оригінальної «Гри престолів», коли вона дебютувала у 2011 році з 2,22 млн глядачів. Такого дивовижного результату вдалося досягти, навіть попри повідомлення про збої та проблеми для деяких глядачів. Серіал отримав хороші відгуки та критичні огляди. Також він активно згадувався у соціальних мережах та ЗМІ до та під час прем’єри.

Перший сезон «Дому Дракона» складатиметься з 10 епізодів, за якими, напевно, будуть інші сезони. Шоураннери сказали, що «Дім Дракона» може послужити відправною точкою для більш ранніх чи пізніших історій у літописі Таргарієнів, хоча вони кажуть, що поточна оповідальна історія має запланований фінал. З таким масштабним дебютом і інтересом до всесвіту «Гри престолів», що відродився, «Дім Дракона» потенційно може тривати стільки ж, скільки й оригінальний серіал або навіть довше, враховуючи, що книга Мартіна охоплює 300 років до «Гри престолів».

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Хронологія Вестероса: коли відбуваються події «Дому Дракона» та «Гри престолів»

Джерело: screenrant


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