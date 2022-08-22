Хронологія Вестероса: коли відбуваються події «Дому Дракона» та «Гри престолів»

Осяжність часу у «Домі Дракона» значно ширша за рамки розповіді у «Грі престолів». Передісторія подій присвячена Таргарієнам та заснована на книзі Джорджа Мартіна «Полум’я і кров» – сазі про панівний у Вестеросі клан біловолосих вершників драконів.

«Дім Дракона» зосереджений на сварці всередині дому Таргарієнів, кульмінацією якої стала серія просочених вогнем і кров’ю трагічних подій, котрі отримали назву «Танець драконів».

В основі ворожнечі Таргарієнів – питання престолонаступництва. Всупереч патріархальному звичаю Візеріс I Таргарієн (Педді Консідайн), який не мав спадкоємців чоловічої статі, призначає єдину доньку Рейніру Таргарієн (Емма Д’Арсі) своєю спадкоємицею.

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Не всі у Сімох королівствах погодилися на сходження Рейніри на Залізний трон – особливо її дядько Деймон Таргарієн (Мет Сміт) та її подруга дитинства леді Елісента Хайтауер (Олівія Кук).

Календар Вестероса у «Грі престолів» та «Домі дракона» визначається поворотною подією в історії континенту – завоюванням Ейгона Таргарієна, який об’єднав Сім королівств. Роки тут рахують від Завоювання Ейгона (З.Е.).

Події «Дому Дракона» відбуваються приблизно через 100 років після З.Е., наприкінці дивовижно мирного, майже 60-річного правління попередника Візериса, короля Джейхейріса I. «Танець драконів», серія жорстоких конфліктів, що змінили Вестерос, відбудеться 129 З.Е. «Дім Дракона» досліджує майже три десятиліття, що передують краху Таргарієнів.

Джордж Мартін каже, що хронологія «Дому Дракона» охоплює близько 28 років до початку «Танця драконів» 129 року З.Е. У 101 року З.Е. під час Великої Ради Візеріс був названий наступником короля Джейхейріса. Старий король помирає у 103 році З.Е.

Потім події «Дому Дракона» переходять до дев’ятого року правління короля Візериса, близько 112 р. до н. На той момент улюбленій доньці Візеріса принцесі Рейнірі близько 15 років (у цьому віці її грає Міллі Олкок).

Невідомо, скільки саме років охоплюватиме перший сезон «Дому дракона». Оскільки серіал розрахований на багато сезонів, малоймовірно, що глядач побачить у ньому розпал війни. Однак юні Рейніра та Алісента (яку грає Емілі Кері) поступляться місцем своїм старшим колегам дуже скоро. Існує безліч Таргарієнів та їх драконів, що мають бути розлого представлені глядачеві.

«Гра престолів» починається у 298 році З.Е., за кілька років до того, як Дейєнеріс Таргарієн (Емілія Кларк) висуне претензію на Залізний трон. Таким чином, події «Ігри престолів» відбуваються приблизно через 197 років після початку «Дому Дракона» і через 167 років після закінчення «Танцю драконів». Враховуючи, що більшість персонажів «Гри престолів» – смертні, не чекайте на появу знайомих облич.

Джерело: Screen Rant