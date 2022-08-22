Прем’єру «Дому Дракона» через збої не змогли переглянути понад 3 тис. користувачів Amazon Fire TV у США

Очікуваний багатьма дебют приквела «Гри престолів» призвів до того, що величезна кількість користувачів спробували підключитися до сервісу HBO Max. Але для деяких глядачів у США у неділю ввечері перегляд був технічно неможливий.

Глобальна служба моніторингу Downdetector повідомила більш ніж про 3 тис. збоїв у роботі сервісу HBO Max у Нью-Йорку, якраз у момент виходу «Дому Дракона».

Шоу успішно переглянули мільйони передплатників, йдеться у заяві представника Warner Bros, материнської компанії HBO. «Нам відомо про невелику частину користувачів пристроїв Fire TV, у яких виникли проблеми, що знаходяться в процесі розв’язання».

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«Дім Дракона» виходить більш ніж через три роки після останнього епізоду «Гри престолів», що залучив 19,3 млн. глядачів, що є рекордом для HBO. Дія приквела відбувається приблизно за 170 років до цього і фокусується на боротьбі за залізний трон у сім’ї Таргарієнів.

Джерело: Bloomberg