«Дім дракона» здивував одностатевим поцілунком — його не було в книзі та сценарії

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У серіалі «Дім дракона» Рейніра Таргарієн показала свою бісексуальну сторону, але цього не було у сценарії. Далі йдуть спойлери, тому краще спочатку подивитися шосту серію.

В останні миті шостого епізоду Рейніра (Емма Д’Арсі) та її близька порадниця Місарія (Соноя Мізуно) ніжно обіймаються та цілуються після того, як Місарія розповіла про своє травматичне дитинство. Поцілунок перериває охоронець, який заходить до кімнати.

У джерелі серіалу, книзі Джорджа Мартіна «Вогонь і кров», Рейніра цілком звичайна. Проте у кількох епізодах першого сезону Рейніра-підліток (Міллі Алкок) має дуже близькі стосунки зі своєю найкращою подругою, Алісент Хайтауер (Емілі Кері). Це змусило шанувальників припустити, що Рейніра та Алісент можуть бути не тільки подругами. Міллі Алкок і Емілі Кері казали The New York Times у 2022 році, що вони вважали цю дружбу гомоеротичною.

and if I say that Rhaenyra and Mysaria kiss is thousand of times hotter than any of the straight sex scenes on the show then what? #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/pPg2HzFo4u — dragon queen (@targrealness) July 22, 2024

За словами Соної Мізуно, поцілунок не був передбачений сценарієм і став органічним рішенням акторів. Мізуно розповіла Vulture напередодні недільного епізоду:

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«Це було заплановано як інтимний момент, який був перерваний, і не було точно відомо, куди йтиме сцена. Ми з Еммою відчували, що не хочемо, щоб це було чимось дивним (queer-baity), ми хотіли відступити, подивитися на це та подбати про це. Але вийшло просто добре. Це мав бути поцілунок».

Мізуно каже, що Емма Д’Арсіі вирішила додати до сцени обійми. За її словами, Д’Арсі вважала, що персонажі стоять занадто далеко одна від одної, і Рейніра захоче обійняти Місарію, коли почує її вражаючу історію.

«Обійми були такими захопливими, тому що ми зрозуміли, що люди насправді не обіймаються в цьому серіалі. Вони не обіймаються таким чином. Це були такі чудові обійми, і поцілунок вийшов таким органічним. Це було дуже вразливим і дуже ніжним, і це було дуже приємно. А потім ви перестаєте думати, і це стає справді пристрасним».

Соноя Мізуно вважає, що Місарія завжди приваблювала Рейніру, але не вона усвідомлювала цього до інтимного моменту. Емма Д’Арсіі каже, що поцілунок був спонтанним і для Рейніри.

Джерело: Business Insider

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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