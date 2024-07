«Дім дракона» здивував одностатевим поцілунком — його не було в книзі та сценарії

У серіалі «Дім дракона» Рейніра Таргарієн показала свою бісексуальну сторону, але цього не було у сценарії. Далі йдуть спойлери, тому краще спочатку подивитися шосту серію.

В останні миті шостого епізоду Рейніра (Емма Д’Арсі) та її близька порадниця Місарія (Соноя Мізуно) ніжно обіймаються та цілуються після того, як Місарія розповіла про своє травматичне дитинство. Поцілунок перериває охоронець, який заходить до кімнати.

У джерелі серіалу, книзі Джорджа Мартіна «Вогонь і кров», Рейніра цілком звичайна. Проте у кількох епізодах першого сезону Рейніра-підліток (Міллі Алкок) має дуже близькі стосунки зі своєю найкращою подругою, Алісент Хайтауер (Емілі Кері). Це змусило шанувальників припустити, що Рейніра та Алісент можуть бути не тільки подругами. Міллі Алкок і Емілі Кері казали The New York Times у 2022 році, що вони вважали цю дружбу гомоеротичною.

and if I say that Rhaenyra and Mysaria kiss is thousand of times hotter than any of the straight sex scenes on the show then what?

