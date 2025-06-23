Джоан Роулінг прочитала сценарій серіалу про Гаррі Поттера: «Перші два епізоди — надзвичайно хороші»

Авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг і Алан Рікман у ролі Снейпа. Фото: Depositphotos, Warner Bros.

Джоан Роулінг заявила, що вже ознайомилась зі сценарієм перших двох епізодів майбутнього серіалу про Гаррі Поттера від HBO — попри те, що письменниця не залучена до його написання, вона «тісно» співпрацює з авторами.

«Я прочитала сценарій перших двох епізодів майбутнього серіалу про Гаррі Поттера від HBO, і вони НАДЗВИЧАЙНО, НАДЗВИЧАЙНО ХОРОШІ», — написала Роулінг на X (колишній Twitter).

Як відомо, авторка оригінальних книг про Гаррі Поттера залучена до серіалу на продюсерську роль, однак попри те, що не написала для сценарію ані строки, ретельно контролює роботу авторів, про що повідомила у коментарях до допису.

«Я тісно співпрацювала з надзвичайно талановитими сценаристами», — пише Роулінг.

Чи говорить це про те, що серіал вийде дійсно «надзвичайним»? Аж ніяк. Письменники часто вихваляють свої екранізації, тоді як реальний результат виходить протилежним — згадайте похвалу Джорджа Мартіна для фільму «У загублених землях», який зрештою провалився в прокаті. Втім, безперечно, слова Роулінг залучать увагу армії шанувальників франшизи й потенційно додадуть HBO суттєвої частки глядачів.

Після анонсу акторського складу деякі давні фани заявляли, що ігноруватимуть шоу — зокрема через те, що команда не дотрималась канону книг у випадку нового Северуса Снейпа, якого гратиме Паапа Ессієду (і це при тому, що шоуранери обіцяли достовірну адаптацію). Тоді як актор Педро Паскаль закликав бойкотувати серіал через заяви самої Роулінг.

Решта з представлених нових персонажів, здається, мали більш пристойний прийом: це, нагадаємо, Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Джон Літґоу (Албус Дамблдор), Нік Фрост (Рубеус Геґрід), Люк Таллон (Квірінус Квірелл) та Пол Вайтхаус (Аргус Філч), який, до речі, з’являвся в оригінальних фільмах про Гаррі Поттера в епізодичній ролі, а також нові Дурслі та Малфої, і головне тріо дітей: Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Алістер Стаут (Рон Візлі), яких обрали з понад 32 000 кандидатів.

Частину епізодів зрежисує Марк Майлод («Гра престолів»), тоді як головною сценаристкою виступила Франческа Гардінер («Спадкоємці»). Серіал загалом складатиметься із 7 сезонів, а його виробництво займе близько 10 років. Знімання першого можуть розпочати вже у найближчі тижні, а прем’єру планують на 2027 рік.

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Раніше інсайдери повідомляли, що для серіалу про Гаррі Поттера збудували «мінімісто» за $1,2 млрд — із домом Дурслі, Privet Drive в стилі Тюдорів і школою для дітей-акторів.

Нагадаємо, що Ґері Олдмен, який грав у фільмах Сіріуса Блека, попередньо висловлював зацікавлення зіграти директора Гоґвортсу, а колишній Волдеморт припустив, що з його роллю у серіалі непогано б впорався Кілліан Мерфі — сам Рейф Файнз, до речі, вже знайшов для себе роль нового культового лиходія, президента Панему у приквелі «Голодних ігор» про Геймітча.