«Дім дракона» залучив рекордні 8,1 млн глядачів на четвертому епізоді з «вогняною битвою»

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Другий сезон серіалу «Дім дракона» залучив рекордні 8,1 млн глядачів враховані перегляди на каналах HBO та Max у США на четвертому епізоді, перевершивши показники прем’єри минулого місяця.

Дебютний епізод, нагадаємо, зібрав 7,8 млн глядачів — показник непоганий, але на 22% менший за прем’єру першого сезону серіалу у 2022 році. Наразі загальні показники першої серії другого сезону серіалу «Дім дракона» наблизились до 25 млн глядачів.

Четвертий епізод дебютував у неділю на каналах HBO та Max, відзначившись епічною сценою битви за участі драконів і, на жаль, великими втратами.

«Дім дракона» — це приквел хітової «Гри престолів», заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров». Сюжет показує боротьбу зелених та чорних Таргарієнів за трон — події, що відбуваються за 200 років до подій «Гри престолів».

До акторського складу у другому сезоні повернулись Метт Сміт, Олівія Кук, Емм Д’Арсі, Єва Бест, Стів Туссент, Фаб’єн Франкель, Юен Мітчелл, Том Глінн-Карні та інші. Серед новачків — Абубакар Салім у ролі Аліна з Халла, Гейл Ренкін у ролі Еліс Ріверс, Фредді Фокс у ролі сера Ґвейна Гайтавера, Саймон Рассел Біл у ролі сера Саймона Стронга, Клінтон Ліберті у ролі Аддама з Халла, Джеймі Кенна у ролі сера Альфреда Брума та інші.

Наразі «Дім дракона» офіційно подовжено на третій сезон. В українській озвучці перший та чотири епізоди другого сезону можна переглянути на Megogo.

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Раніше Джордж Р. Р. Мартін анонсував одразу 8 серіалів з всесвіту «Гри престолів». Вже стартувала розробка «Лицаря сімох королівств» — серіалу, заснованого на новелах про Лицаря Дунка (Сер Дункан Високий — згодом Лорд-командувач Королівської гвардії) та його зброєносця Егга (згодом короля Ейгона V Таргарієна); також HBO співпрацює зі сценаристом «Бетмена» Метсоном Томліном для створення серіалу про Ейгона «Завойовника» Таргарієна (події відбуватимуться приблизно за 130 років до більшості подій «Дому дракона», тобто майже за 300 років до подій оригінального серіалу «Гра престолів»).Щодо прямого сиквела «Гри престолів» про Джона Сноу, то його скасували — через брак вихідного матеріалу. Також ми все ж побачимо скасований серіал «10 000 кораблів».

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