Disney інвестують $1,5 млрд у Epic Games — більше Marvel, Star Wars, Avatar у Fortnite

Disney інвестує $ 1,5 млрд в автора Fortnite – компанію Epic Games. У рамках цієї ініціативи Disney та Epic Games протягом наступних кількох років створять абсолютно новий «всесвіт ігор та розваг», йдеться у заяві Disney.

«Наші захоплюючі нові відносини з Epic Games об’єднають улюблені бренди та франшизи Disney з надзвичайно популярною грою Fortnite у новому трансформаційному всесвіті ігор та розваг», — написав у своїй заяві генеральний директор Disney Боб Айгер. «Це знаменує собою найбільший вихід Disney у світ ігор і відкриває значні можливості для зростання і розширення».

Гравці зможуть «грати, дивитися, робити покупки та взаємодіяти з контентом, персонажами та історіями від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar та інших» у новому розважальному всесвіті, який працюватиме на флагманському рушії Epic Unreal Engine. В цей час Disney використовує Unreal Engine для створення фільмів, відеоігор та контенту, який використовується в тематичних парках Disney по всьому світу. Раніше компанія також співпрацювала з Epic Games, щоб перенести персонажів з Marvel, Tron та Star Wars у Fortnite.

«[Ми] співпрацюємо над чимось абсолютно новим, щоб створити стійку, відкриту та сумісну екосистему, яка об’єднає спільноти Disney та Fortnite», – сказав у своїй заяві генеральний директор Epic Games Тім Суїні. «Disney була однією з перших компаній, що повірили в потенціал об’єднання їхніх світів з нашим у Fortnite[.]»

Джерело: Engadget