«Діти кукурудзи» — український трейлер нової екранізації оповідання Стівена Кінга про групу дітей, які вбивають дорослих

Kinomania Film Distribution опублікувала дубльований український трейлер майбутнього надприродного слешера «Діти кукурудзи» / Children of the Corn. Це сучасна екранізація однойменного оповідання маестро жахів Стівена Кінга, яка майже не має нічого спільного з фільмом 1984 року.

Кінострічка розповідає про те, як у маленькому містечку в штаті Небраска дванадцятирічна сирота Іден стає одержимою надприродним духом кукурудзяного поля, що вмирає, та вербує інших дітей для помсти дорослим, які своїми безвідповідальними рішеннями знищують кукурудзу (і майбутнє дітей). Вісімнадцятирічна Бо виступає проти плану Іден вбити всіх дорослих у містечку, та стає його єдиною надією на виживання.

Головні ролі у фільмі зіграли Єлена Кампуріс («Матриця часу»), Каллан Мелвей («У пастці», «Перший месник: Друга війна»), Брюс Спенс та Кейт Моєр.

Режисер та автор сценарію нової екранізації фільму — Курт Віммер («Еквілібріум», «Законослухняний громадянин» та «Згадати все»).

«Діти кукурудзи» вийдуть в український прокат 23 березня 2023 року.

Трейлер фільму «Діти кукурудзи» (український дубляж)

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