Roblox запустила інструменти на основі штучного інтелекту для покращення створення 3D-контенту

Roblox представила два нових інструменти на основі штучного інтелекту, спрямовані на полегшення створення 3D-контенту на своїй платформі. На конференції Game Developers Conference у Сан-Франциско компанія продемонструвала Avatar Auto Setup і Texture Generator, які обіцяють значно прискорити процес створення аватарів і текстурування об’єктів.

Avatar Auto Setup спрощує важке завдання створення аватарів, автоматизуючи перетворення тривимірних сіток тіла на повністю анімовані аватари, готові до негайного використання. Ця функція, доступна в альфа-версії Roblox Studio, значно скорочує час, який витрачається на налаштування аватара. В компанії заявляють, що Avatar Auto Setup лише за кілька хвилин дозволить завершити процес, який раніше у людини міг займати дні роботи.

Водночас Texture Generator дає змогу творцям швидко змінювати зовнішній вигляд 3D-об’єктів за допомогою текстових підказок. Просто вводячи описові фрази, творці можуть створювати текстури, адаптовані до їхніх специфікацій, що сприяє швидкому створенню прототипів та ітераціям. За допомогою Texture Generator творці можуть швидко створити прототип нового вигляду та оптимізувати робочі процеси. Наприклад, якщо творець просить створити текстуру для тривимірної дерев’яної скрині зі скарбами, Texture Generator створить текстуру, яка підкреслює гострі кути скрині та враховує такі елементи, як дерев’яні дошки та замок. Крім того, творець може легко генерувати кілька версій зразка в різних кольорах і текстурах, наприклад, створювати золоті, срібні та бронзові трофеї.

Джерело: venturebeat

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