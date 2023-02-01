PSA: у «Дію» штрафи автофіксації тимчасово не надходитимуть — це пов’язано з переходом на нові реквізити

Від сьогодні й наступні кілька днів нові штрафи з камер автофіксації не надходитимуть у «Дію». Про це попереджають розробники популярного застосунку державних послуг, яким вже користується понад 50% українців.

Це досить популярна послуга — якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, то людина може про нього навіть не знати. Несплата штрафу призведе до відкриття виконавчого провадження, через яке можуть накласти арешт на банківські рахунки, не випустити за кордон тощо.

У «Дію» послуга перевірки та сплати штрафів ПДР повернулася наприкінці вересня 2022 року (її відключили разом з реєстрами після повномасштабного вторгнення росії) і всього за три місяці українці сплатили у застосунку понад 552 тисячі штрафів ПДР, з них 195 тисяч штрафів від патрульних та 356 тисяч — автофіксація правопорушень. Тимчасова технічна пауза у роботі послуги в «Дії» пов’язана з переходом оплати штрафів автофіксації на нові реквізити, які залежатимуть від місця вчинення правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть у місцеві бюджети, а не один рахунок, як раніше.

Наразі Нацполіція доопрацьовує послугу, щоб якомога швидше відновити її доступність — після в «Дії» знову можна буде отримувати миттєві push-сповіщення про нові штрафи та вчасно їх закривати без переплати, як і раніше. Навіть ті, що українці отримають за час недоступності сервісу. За оцінками фахівців з МВС, на відновлення роботи потрібно кілька днів.

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Зазначимо, що інформацію про наявність штрафів можна перевірити ще кількома способами, зокрема через сайт МВС. Потрібно ввести номер авто та дані документа, що засвідчує особу або право володіння транспортом. Крім того, отримувати сповіщення про штрафи можна через офіційний мобільний застосунок МВС України — «Штрафи ПДР» (на Android та iOS) — та телеграм-бот «Штрафи ПДР». А втім, найімовірніше інші сервіси також можуть тимчасово не показувати нові штрафи з тієї ж причини. Тож нехай це слугує хорошим стимулом та нагадуванням українським водіям — не порушувати ПДР та бути чемними на дорозі, завжди.

Залишається пригадати, що систему автоматичної фотофіксації порушень правил дорожнього руху запустили 1 червня 2020 року, а у травні 2022 року вона відновила роботу після повномасштабного вторгнення росії. За 9 місяців 2022 року камери автофіксації виписали понад 1,5 млн штрафів виписали, а від моменту запуску системи загалом було зафіксовано та виписано постанови за 5 352 197 мільйонів порушень ПДР — це статистика на 1 жовтня 2022 року (відтоді оновлень не було).