Для захисту від підробок: з 1 серпня сервісні центри МВС видають водійські посвідчення з QR-кодом

Відсьогодні сервісні центри МВС почали видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів із додатковим захистом від підробок.

Згідно з постановою Кабміну КМУ №1358, документи отримали нові елементи захисту:

QR-код у правому нижньому куті

Маркувальний елемент з трьох літер і шести цифр

QR-код посилатиметься на відповідний електронний сервіс, розміщений на офіційному вебсайті Головного сервісного центру МВС, і дозволить перевірити інформацію, внесену до бланка свідоцтва, та підтвердження його дійсності.

Старі водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрації будуть чинними до кінця терміну їхньої дії, але за бажанням їх можна буде замінити на нові раніше.

Наразі за використання підроблених посвідчень водія в Україні передбачено штраф у 50 неоподаткованих мінімумів або арешт на строк до шести місяців чи обмеженням волі на строк до двох років — згідно з частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.