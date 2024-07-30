Мінфін про транспортний податок у 15% від вартості: «Купівля авто у війну — не критична потреба»

У Мінфіні вважають, що військовий збір у 15% від вартості транспорту за першої його реєстрації не створить проблеми для покупців чи авторинку загалом, а з тінізацією ринку, яку прогнозують критики, зможуть поборотися правоохоронні органи.

«У нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще Збройні сили», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю РБК Україна.

Він додав, що купівля авто в країні, що воює, наразі «не є критичною потребою»:

«Купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою. А для сектора безпеки й оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ».

Згідно з законопроєктом, який Кабмін подав до Ради 18 липня, передбачено збільшення надходження податків до 140 млрд гривень — шляхом збільшення ставки військового збору до 5% (нині 1,5%) і зобов’язання ФОПів третьої групи платити 1% збору, а також переглядом розміру акцизів та застосування військового збору у розмірі 15% при першій реєстрації легкового авто.

Раніше Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що якщо податки не підвищити, то військові ризикують залишитися без забезпечення уже наприкінці вересня.

Марченко тим часом нагадав, що Україна щомісяця витрачає на сектор безпеки і оборони 166 млрд гривень, а щодня – в середньому 5,6 млрд гривень.