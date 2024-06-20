Новини Софт 20.06.2024 о 11:36 comment views icon

До 100 повідомлень, як одне — у Viber запустили функцію «стислий виклад чату» на основі технології OpenAI

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Нова функція в Viber дозволить не перечитувати десятки повідомлень в групових чатах, а просто переглянути стислий зміст.

Функція працює на базі штучного інтелекту OpenAI. З квітня стислий виклад чату був доступний у Viber 10% користувачів як тест, а відсьогодні його запускають для всіх у безплатній версії.

Технологія наразі може проаналізувати від 5 до 100 непрочитаних повідомлень в групових чатах, виокремивши з них ключову інформацію в одному повідомленні. Приклад в компанії надали, використовуючи гіпотетичний чат між сусідами Кайдашів з повісті Івана Нечуя-Левицького:

До 100 повідомлень, як одне — у Viber запустили функцію «стислий виклад чату» на основі технології OpenAI

Серед інших нових функцій для групових чатів:

  • Закріплені повідомлення (щоб закріпити повідомлення: натисніть та утримуйте повідомлення → оберіть «Закріпити»);
  • Пошук в чаті (натисніть на назву обраного чату → оберіть «Пошук у чаті»);
  • Повідомлення, що зникають (щоб увімкнути: натисніть плюс  → оберіть «Зникомі повідомлення» → виберіть, як довго повідомлення залишатиметься видимим → введіть повідомлення й натисніть «Надіслати»).

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