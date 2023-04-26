До 7 років в’язниці за брехню – у Верховній Раді хочуть запровадити кримінальну відповідальність за оманливі висловлювання в соцмережах

19 квітня група депутатів ВР зареєструвала законопроєкт 9223, який передбачає накладення штрафів, зобов’язання до виправних робіт чи навіть ув’язнення за оманливі заяви в соцмережах.
За словами авторів документу, він спрямований на боротьбу з фейковими акаунтами та ботами, які розповсюджують неправдиву інформацію в інтернеті для «підвищення градуса соціальної напруги» або впливу на прийняття рішень та вчинення дій держпосадовцями.
За порушення передбачені штрафи 1-1,3 млн грн, виправні роботи або навіть кримінальна відповідальність – до 7 років ув’язнення.
Адвокатка Уляна Красовська, в коментарі виданню Telegraf сказала, що за тяжкістю покарання дії, передбачені положеннями даного законопроєкту, «стоять на рівні із такими злочинами як контрабанда, торгівля людьми, зґвалтування, терористичний акт, розголошення державної таємниці, виробництво та збут зброї масового знищення та ін.».
Серед авторів документу – Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк. Мазурашу, який представляє президентську партію «Слуга народу» вже відзначався як ініціатор суперечливих законопроєктів проти «пропаганди гомосексуальності та трансгендерності», проти обслуговування українською мовою, а також за право командирів вбивати підлеглих військових чи виїздити чоловікам за кордон за гроші, згадує Хмарочос.
Ще одного «слугу» Сергія Кузьміних торік затримали під час отримання хабаря – тоді депутат викинув вручений НАБУ обвинувачувальний акт у вікно. А Максим Павлюк відзначився тим, що п’ять років поспіль декларував різні суми виграшів у лотерею.
У соцмережах вже критикують ініціативу, як таку, що «запровадить кримінальну відповідальність за критику влади в соцмережах». Тоді як сам Мазурашу каже, що це «маніпуляції» і в документі про це – ані слова.
Нардепка Мар’яна Безугла, представниця Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, назвала законопроєкт «зареєстрованим фейком»:
«З нардепами таке буває, право підпису. Ніхто таке розглядати не буде. Хоч приватизацію місяця зареєструй, хоча відміну рф можна й спробувати)…».