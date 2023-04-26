До 7 років в’язниці за брехню – у Верховній Раді хочуть запровадити кримінальну відповідальність за оманливі висловлювання в соцмережах

19 квітня група депутатів ВР зареєструвала законопроєкт 9223, який передбачає накладення штрафів, зобов’язання до виправних робіт чи навіть ув’язнення за оманливі заяви в соцмережах.

Курс DevOps-інженер Просто подивіться, скільки вони всього вміють! Станьте спеціалістом, який потрібен завжди Хочу таким стати

За словами авторів документу, він спрямований на боротьбу з фейковими акаунтами та ботами, які розповсюджують неправдиву інформацію в інтернеті для «підвищення градуса соціальної напруги‎» або впливу на прийняття рішень та вчинення дій держпосадовцями.

За порушення передбачені штрафи 1-1,3 млн грн, виправні роботи або навіть кримінальна відповідальність – до 7 років ув’язнення.

Адвокатка Уляна Красовська, в коментарі виданню Telegraf сказала, що за тяжкістю покарання дії, передбачені положеннями даного законопроєкту, «‎стоять на рівні із такими злочинами як контрабанда, торгівля людьми, зґвалтування, терористичний акт, розголошення державної таємниці, виробництво та збут зброї масового знищення та ін.».

Серед авторів документу – Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк. Мазурашу, який представляє президентську партію «‎Слуга народу» вже відзначався як ініціатор суперечливих законопроєктів проти «пропаганди гомосексуальності та трансгендерності», проти обслуговування українською мовою, а також за право командирів вбивати підлеглих військових чи виїздити чоловікам за кордон за гроші, згадує Хмарочос.

Ще одного «слугу‎» Сергія Кузьміних торік затримали під час отримання хабаря – тоді депутат викинув вручений НАБУ обвинувачувальний акт у вікно. А Максим Павлюк відзначився тим, що п’ять років поспіль декларував різні суми виграшів у лотерею.

У соцмережах вже критикують ініціативу, як таку, що «запровадить кримінальну відповідальність за критику влади в соцмережах‎». Тоді як сам Мазурашу каже, що це «маніпуляції‎» і в документі про це – ані слова.

Нардепка Мар’яна Безугла, представниця Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, назвала законопроєкт «зареєстрованим фейком‎»:

Курс Мікросервіси Spring Cloud для Java Від лектора з 20-річним досвідом Хочу!