Dolphin, емулятор GameCube та Wii, не вийде в Steam — Nintendo проти

Випуск Dolphin у Steam не відбудеться. Nintendo направила до юридичного відділу Valve листа з попередженням щодо потенційного порушення авторських прав у разі публікації емулятора GameCube та Wii. Розробники програми оголосили, що реліз відкладено на невизначений термін.

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У листі Nintendo прямо звинуватила ПЗ Dolphin у порушенні інтелектуальної власності компанії та зобов’язала Steam видалити програму (раніше у магазині була створена його сторінка):

«Оскільки емулятор Dolphin порушує права інтелектуальної власності Nintendo, включаючи, крім іншого, її права відповідно до положень Закону про захист авторських прав у цифрову епоху (DMCA) …, ми надсилаємо вам це повідомлення про ваші зобов’язання видалити пропозицію емулятора Dolphin з магазину Steam».

Повідомлення не є офіційним юридичним повідомленням про порушення DMCA – факт порушення ще не відбувся. У разі релізу Dolphin у Steam компанія може направити таке повідомлення або одразу звернутися до суду. Також нічого не свідчить про намір Nintendo перешкоджати розробці програми: емулятор залишається на GitHub. Розробники у своєму блозі заявили:

«З великим розчаруванням ми змушені оголосити, що випуск Dolphin у Steam відкладено на невизначений термін. В цей час ми вивчаємо варіанти та в найближчому майбутньому дамо докладнішу відповідь».

Раніше суд не виявив порушення авторських прав у позовах Sony проти Bleem! та Connectix. Ці судові процеси в США послужили прецедентом для визнання емуляції ретроконсолей легальною, але юридично тема складна: потенційний позов Nintendo може розглядатися на інших підставах.

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Джерело: PC Gamer