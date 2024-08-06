Домашній ігровий «ноутбук»: Minisforum AtomMan G7 Ti не має дисплея і клавіатури

Тим, хто подорожує нечасто та грає переважно вдома, не завжди потрібні екран та клавіатура — є окремі пристрої, набагато кращі. Виробник Minisforum, відомий у першу чергу власними міні-ПК, схоже, створив те, що треба — потужний ігровий «ноутбук» без «зайвих» деталей.
Minisforum дійсно нагадує ноутбук: він плаский, широкий та вузький, з характерними для лептопа зовнішніми елементами. Всередині це також, фактично, ноутбук — достатньо лише поглянути на систему охолодження.
На цьому тижні виробник відкрив попереднє замовлення на AtomMan G7 Ti та G7 Ti SE. Комп’ютери оснащені потужними ноутбучними процесорами Intel Core i9-14900HX та Core i7-14650HX і мобільною відеокартою RTX 4070.
У комплекті ПК також йде програмне забезпечення Command Center, яке містить елементи керування RGB-освітленням, перемикання між офісним та ігровим режимами, показує температуру та дозволяє керувати охолодженням. Офісний та ігровий режими працюють з потужністю 140 Вт (вентилятор на 2700 об/хв) та 180 Вт (4400 об/хв) відповідно, їх також можна перемикати за допомогою кнопки на передній панелі.
З комунікацій AtomMan G7 Ti має Wi-Fi 7 та роз’єм RJ45 Ethernet, а також BT 5.4 (BE200), по одному HDMI 2.1 та USB4, три USB Type A. ПК живиться від комплектного адаптера 19 В, 280 Вт.
Недоліком є відсутність у комплекті пам’яті (хоча для когось це буде перевагою). У пристрій можна встановити накопичувач NVMe M.2 PCIe 4.0 та до 96 ГБ оперативної пам’яті DR5-5600 у двоканальному режимі в наявні два слоти. І так, в цьому «ноутбуці» нема акумулятора, що може відчутно зменшити його привабливість.
Дивно, але на офіційному сайті ціна поки не вказана, є тільки пропозиції ваучера знижки $50. Також, власне, поки нема кнопки або іншого способу замовити ці ПК. Попередня модель, значно товстіший AtomMan G7 PT з процесором AMD, наразі коштує від $999.
Minisforum представила AtomMan X7 Ti — міні-ПК з Core Ultra 9 185H, сенсорним дисплеєм та роз’ємом OCuLink для зовнішніх відеокарт за $669
Джерела: Minisforum, Tom’s Hardware, VideoCardz
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