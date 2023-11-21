Steam відключив підтримку песо та ліри (ігри подорожчали в 1,5-2 рази). Чи є загроза для гривні?

Часи аргентинської чи будь-якої іншої прописки в Steam остаточно пішли у минуле — у ніч проти 21 листопада Valve відключила підтримку аргентинського песо й турецької ліри, повернувши для Аргентини й Туреччини розрахунок у доларах США. Як наслідок, ціни на ігри у цих регіонах суттєво зросли — в окремих випадках у 1,5-2 рази.

Не секрет, що сітка ціноутворення Steam носить суто формальний характер, а рекомендовані регіональні ціни — лише номінальні. Видавці не зобов’язані їх дотримуватися і нерідко ігнорують рекомендації Valve, і ось чергове яскраве свідчення: після скасування підтримки песо та ліри ціни на окремі ігри різко зросли — окремі тайтли подорожчали в 1,5-2 рази. Легко пересвідчитися допоможе популярний аналітичний сервіс SteamDB. Ось кілька прикладів.

Як змінилися ціни в аргентинському та турецькому Steam після переходу на розрахунки в доларах

Cyberpunk 2077. Нова ціна — $44,99, а стара була еквівалент $28,25 та $27,74 в песо та лірах відповідно.

Baldur’s Gate 3. Нова ціна — $34,99, а стара була еквівалент $28,25 та $27,74 в песо та лірах відповідно.

Starfield. Нова ціна — $41,99, а стара була еквівалент $33,91 та $31,21 в песо та лірах відповідно.

Ремейк Resident Evil 4. Нова ціна — $44,99, а стара була еквівалент $36,62 та $30,81 в песо та лірах відповідно.

Armored Core VI: Fires of Rubicon. Нова ціна — $47,99, а стара була $35,04 в песо

Про зміни в політиці ціноутворення Steam попереджали за місяць до цього — першопричиною є нестабільність песо та ліри протягом останніх кількох років. Детальніше про зміну політики ціноутворення Steam зі створенням двох нових регіонів розповідали в жовтневій новині на сайті.

Потенційна відмова Steam від української гривні

Пригадуємо, що перші зміни в політиці ціноутворення Steam відбулися у жовтні 2022 року — з підвищення рекомендованих регіональних цін, після чого вартість окремих ігор в Аргентині та Туреччині підскочила на 450%. Тоді ціни в Україні зросли в 1,5-1,8 раза, після чого з’явилась нова хвиля побоювань щодо відмови Steam від української гривні та повернення розрахунків у доларах. Поки цього не сталося і сподіватимемося, що до цього не дійде, але в майбутньому, на жаль, це може статися. І чи потрібно зауважувати, що визначальним фактором тут є ситуація на ринку валют. Якщо гривня різко почне девальвувати, то Valve цілком може відмовитися від оплати у гривнях в Україні й повернути долари, як це було до переходу на гривні у 2017 році.

Що відбувається на ринку валют? Після ревальвації, гривня дещо девальвувала, як на міжбанку, так і на чорному ринку, але поки що курс лишається відносно стабільним. Попереду нас чекає зима й, найімовірніше, нові масовані ракетні удари рф і пов’язані з цим очевидні ризики — руйнування портової та енергетичної інфраструктури, проблеми з ритмічністю міжнародної допомоги та сезонність курсу. Це все потенційно може суттєво впливати на платіжний баланс і тиснути на стабільність гривні.

Так, наразі гривня має підстави для поступової девальвації у довгостроковій перспективі, але коли це станеться і як відбуватиметься вирішує не ринок, а НБУ. На практиці теперішній режим керованої гнучкості обмінного курсу, який запрацював на початку жовтня, більше керований, ніж гнучкий, то ж все в руках правління НБУ. І тут варто пам’ятати, що важливим аспектом актуальної стратегії НБУ є збереження привабливості гривневих інструментів — поки що регулятор робить все, щоб ставки в гривні наступного року випереджали не лише темпи зростання цін, а й можливу девальвацію.