Дорожня карта AMD розповідає, коли вийдуть ноутбуки на Zen 6

Ліза Су

Злив партнерських дорожніх карт, опублікований інсайдером @momomo_us, натякає на те, що найближчі кілька років у мобільному сегменті процесорів AMD не обійдеться без пауз. До 2026 року компанія готує радше невеликі оновлення, тоді як більш відчутний прорив очікується у 2027-му.

Згідно з документами, у 2025-2026 роках AMD не вноситиме серйозних змін до мобільних чипів. Основний акцент робиться на оновлення на основі Zen 5 під кодовою назвою Gorgon Point. Воно збереже ті ж конфігурації ядер, той самий 4-нм техпроцес, а також більшість блоків NPU (нейропроцесорів) та графічної частини, знайомих зі Strix Point. Це означає, що приріст продуктивності буде незначним і зумовлений передусім тоншими налаштуваннями, а не принципово новою архітектурою. У результаті топові мобільні чипи, зокрема Fire Range та APU Strix Halo, у 2026 році або взагалі не отримають оновлення, або їхня модернізація буде мінімальною. Нова архітектура Zen 6 має з’явитися у 2026 році для настільних та серверних систем, але власникам ноутбуків доведеться зачекати ще рік.

Отже, ситуація почне змінюватися вже у 2027 році. Витік згадує дві мобільні лінійки на базі архітектури Zen 6: Gator Range та Medusa Point.

Gator Range позиціюється як наступник елітного сімейства Fire Range і має стати новим флагманом AMD у сегменті високопродуктивних мобільних процесорів. Проте жодних технічних подробиць про цю лінійку в документі немає, окрім підтвердження переходу на Zen 6.

Medusa Point описане значно детальніше. Це сімейство буде виконане у форматі FP10, вироблятиметься за 3-нм техпроцесом і постане як монолітний APU з різними типами ядер і посиленою графікою. За даними дорожньої карти, чип отримає 4 повноцінні ядра Zen 6, 4 малих ядра Zen 6c, 2 енергоефективні ядра, а також близько 8 обчислювальних блоків RDNA / UDNA для вбудованої графіки.

Така конфігурація виглядає як рішення для преміальних ноутбуків, яке забезпечить баланс між обчислювальною потужністю CPU та продуктивною iGPU. Це дозволить не лише комфортно грати в сучасні ігри без дискретної відеокарти, а й виконувати локальні завдання ШІ, що стають дедалі важливішими для користувачів.

Як завжди у випадках зі зливами дорожніх карт, інформація може зазнати змін. Для остаточної ясності доведеться чекати на офіційні анонси AMD.

У тому ж витоку також окреслено плани Intel на 2025 та 2026 роки. Вони включають лінійки Arrow Lake та Panther Lake , а також деякі нижчі архітектури, такі як Wildcat Lake. Якщо обидві діаграми точні, ні Intel, ні AMD не випустять новий флагман серії HX у 2026 році, що стало несподіванкою.

Джерело: techpowerup, videocardz