AMD розповіла про процесори Strix Point: Zen 5, RDNA 3+ та XDNA 2 у 2024 році

На заході в Китаї AMD поділилася планами щодо екосистеми ПК зі штучним інтелектом і наступного покоління процесорів. На Пекінському інноваційному саміті були представлені процесори Ryzen Hawk Point серії 8040, настільні рішення 8000G та плани AMD на процесори Ryzen наступного покоління. Чипи Strix Point поєднуватимуть у собі архітектури Zen 5, RDNA 3+ та XDNA 2.

CEO AMD Ліза Су розпочала свою презентацію з теми штучного інтелекту.Також вона досить довго говорила про Hawk Point, а потім продемонструвала слайд Next-Gen AMD Ryzen під кодовою назвою Strix Point.

Наступним виступав старший віцепрезидент AMD з розробки графічних процесорів Девід Вонг, котрий трохи глибше зануритися у нові архітектури RDNA 3+ і XDNA 2. Він в основному говорив про Hawk Point поточного покоління. З його вуст офіційно прозвучала назва RDNA 3+, яку раніше часто називали RDNA 3.5 — серія відеочипів, яку іноді ідентифікують як GFX115X, буде називатися RDNA 3+. Відсутність зміни номера версії може говорити лише про незначних змін у вже знайомій архітектурі RDNA 3 у майбутніх процесорах Hawk Point.

Щодо XDNA 2 стало відомо, що новий NPU запропонує втричі більшу продуктивність у порівнянні з XDNA. Зараз серія AMD Ryzen 8040 забезпечує 16 NPU TOPS та 39 загальних TOPS. Швидкий підрахунок показує, що Ryzen наступного покоління повинні забезпечити понад 70 загальних показників TOPS. Серія Core Ultra від Intel забезпечує до 34 TOPS, а чипи Qualcomm Snapdragon X Elite нібито здатні до 45 TOPS.

Процесори AMD Strix Point будуть запущені та випущені пізніше цього року. У 2024 вони конкуруватимуть з чипами Intel Arrow Lake та Lunar Lake, які мають забезпечити утричі більшу продуктивність штучного інтелекту завдяки вдосконаленню GPU та NPU.

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Джерело: Tom`s Hardware

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