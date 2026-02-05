tradfi
"Все управління військами лягло": доступ до інтернету Starlink втратили "майже 90%" російських підрозділів

Катерина Левицька

У росіян почались проблеми зі супутниковим інтернетом Starlink після запуску процедури обов’язкової верифікації всіх терміналів на території України.


Начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення “Азов”, підполковник Лев “Хорус” Пашко, в коментарі Forbes розповів, що перебої почалися увечері 4 лютого, після 20:00

“Почалися відключення Старлінків у противника. Це вже результат роботи команди Федорова – Сергія “Флеша” і Михайла Федорова”.

Російські “військори” та пропагандисти підтверджують проблеми зі зв’язком на фронті з уточненням, що супутникового інтернету Starlink немає “майже у 90% підрозділів”. Рішення “шукають” і кажуть, що найбільше втрата вдарить по передових штурмових групах закріплення, наприклад, у Купʼянську.

“По всьому фронту відвалилися “старлінки”. Ось тобі й хвалений, американський зв’язок… Ну повертаємося до альтернативного значить. Ілон Маск – [нецензурна лайка]”, – пише блогер “Тринадцатый” (через Уніан).

Доступ до інтернету Starlink втратили "майже 90% російських підрозділів
Скриншоти з російських пабліків

“У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії. По наших військах з’ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Старлінкі. Процес обробки триває”, – пише сам Флеш.

Контекст

З осені 2025 року ворог почав активно використовувати супутниковий інтернет Starlink для керування дронами. Деякі використовувались для розвідки, деякі — атакували техніку та інфраструктуру. Ситуація змінилась минулого тижня, коли новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров звернувся напряму до SpaceX та Ілона Маска.


Рішення для блокування терміналів росіян відшукали в процедурі верифікації: тепер усі Starlink, які працюють на території України, мають пройти обов’язкову авторизацію. Цивільні можуть звертатися до ЦНАП чи напряму в”Дію”, тоді як для військових діє окремий захищений канал через DELTA.

Як верифікувати термінал Starlink в Україні: гайд для фізосіб, ФОП та компаній

