"Все управління військами лягло": доступ до інтернету Starlink втратили "майже 90%" російських підрозділів

Starlink

У росіян почались проблеми зі супутниковим інтернетом Starlink після запуску процедури обов’язкової верифікації всіх терміналів на території України.





Начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення “Азов”, підполковник Лев “Хорус” Пашко, в коментарі Forbes розповів, що перебої почалися увечері 4 лютого, після 20:00

“Почалися відключення Старлінків у противника. Це вже результат роботи команди Федорова – Сергія “Флеша” і Михайла Федорова”.

Російські “військори” та пропагандисти підтверджують проблеми зі зв’язком на фронті з уточненням, що супутникового інтернету Starlink немає “майже у 90% підрозділів”. Рішення “шукають” і кажуть, що найбільше втрата вдарить по передових штурмових групах закріплення, наприклад, у Купʼянську.

“По всьому фронту відвалилися “старлінки”. Ось тобі й хвалений, американський зв’язок… Ну повертаємося до альтернативного значить. Ілон Маск – [нецензурна лайка]”, – пише блогер “Тринадцатый” (через Уніан).

“У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії. По наших військах з’ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Старлінкі. Процес обробки триває”, – пише сам Флеш.

Контекст

З осені 2025 року ворог почав активно використовувати супутниковий інтернет Starlink для керування дронами. Деякі використовувались для розвідки, деякі — атакували техніку та інфраструктуру. Ситуація змінилась минулого тижня, коли новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров звернувся напряму до SpaceX та Ілона Маска.





Рішення для блокування терміналів росіян відшукали в процедурі верифікації: тепер усі Starlink, які працюють на території України, мають пройти обов’язкову авторизацію. Цивільні можуть звертатися до ЦНАП чи напряму в”Дію”, тоді як для військових діє окремий захищений канал через DELTA.